Fui demitido logo após voltar das férias: a empresa pode fazer isso? Veja o que diz a lei
Situação comum gera dúvidas entre trabalhadores, mas a legislação traz regras claras sobre demissão após férias
Voltar das férias costuma ser aquele momento de recomeço: energia renovada, rotina retomada e novos planos no trabalho. No entanto, para alguns trabalhadores, esse retorno vem acompanhado de uma surpresa desagradável, a demissão logo nos primeiros dias.
A situação gera indignação e levanta uma dúvida comum: afinal, a empresa pode demitir alguém logo depois das férias?
Embora pareça injusto à primeira vista, a resposta pode surpreender muita gente.
Empresa pode demitir após as férias?
Sim, pode.
De acordo com a legislação trabalhista brasileira, não existe estabilidade automática após o retorno das férias. Ou seja, o simples fato de o trabalhador ter acabado de voltar do período de descanso não impede a demissão.
Na prática, isso significa que a empresa pode dispensar o funcionário normalmente, desde que respeite os direitos trabalhistas.
O que a lei realmente proíbe
Apesar disso, existe um limite importante.
A empresa não pode demitir o trabalhador durante as férias. Isso acontece porque, nesse período, o contrato de trabalho fica suspenso, o que impede decisões como a rescisão.
Ou seja, a proteção vale apenas enquanto o funcionário está de férias, não depois que ele retorna.
Existem exceções?
Sim, e esse é um ponto fundamental.
Mesmo podendo demitir após as férias, a empresa não pode dispensar o trabalhador em situações de estabilidade garantida por lei ou por acordo coletivo.
Entre os principais casos estão:
- Gestantes (até 5 meses após o parto)
- Trabalhadores que sofreram acidente de trabalho
- Membros da CIPA
- Situações previstas em convenção coletiva
Além disso, alguns sindicatos garantem estabilidade temporária após o retorno das férias, o que pode impedir a demissão nesse período.
Quais são os direitos na demissão
Se a empresa demitir o trabalhador sem justa causa após as férias, ele mantém todos os direitos previstos na CLT.
Entre eles:
- Aviso prévio (trabalhado ou indenizado)
- Saldo de salário
- 13º proporcional
- Férias proporcionais + 1/3
- Saque do FGTS + multa de 40%
- Seguro-desemprego (se tiver direito)
Ou seja, a demissão pode acontecer, mas precisa seguir todas as regras legais.
O que fazer se achar a demissão injusta
Mesmo sendo permitida, a demissão não pode ocorrer de forma abusiva ou discriminatória.
Por isso, se houver suspeita de irregularidade, como perseguição, descumprimento de convenção coletiva ou estabilidade ignorada — o trabalhador pode buscar orientação jurídica e até recorrer à Justiça do Trabalho.
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