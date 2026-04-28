Fui demitido logo após voltar das férias: a empresa pode fazer isso? Veja o que diz a lei

Situação comum gera dúvidas entre trabalhadores, mas a legislação traz regras claras sobre demissão após férias

Gabriel Yuri Souto - 28 de abril de 2026

(Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Voltar das férias costuma ser aquele momento de recomeço: energia renovada, rotina retomada e novos planos no trabalho. No entanto, para alguns trabalhadores, esse retorno vem acompanhado de uma surpresa desagradável, a demissão logo nos primeiros dias.

A situação gera indignação e levanta uma dúvida comum: afinal, a empresa pode demitir alguém logo depois das férias?

Embora pareça injusto à primeira vista, a resposta pode surpreender muita gente.

Empresa pode demitir após as férias?

Sim, pode.

De acordo com a legislação trabalhista brasileira, não existe estabilidade automática após o retorno das férias. Ou seja, o simples fato de o trabalhador ter acabado de voltar do período de descanso não impede a demissão.

Na prática, isso significa que a empresa pode dispensar o funcionário normalmente, desde que respeite os direitos trabalhistas.

O que a lei realmente proíbe

Apesar disso, existe um limite importante.

A empresa não pode demitir o trabalhador durante as férias. Isso acontece porque, nesse período, o contrato de trabalho fica suspenso, o que impede decisões como a rescisão.

Ou seja, a proteção vale apenas enquanto o funcionário está de férias, não depois que ele retorna.

Existem exceções?

Sim, e esse é um ponto fundamental.

Mesmo podendo demitir após as férias, a empresa não pode dispensar o trabalhador em situações de estabilidade garantida por lei ou por acordo coletivo.

Entre os principais casos estão:

Gestantes (até 5 meses após o parto)

Trabalhadores que sofreram acidente de trabalho

Membros da CIPA

Situações previstas em convenção coletiva

Além disso, alguns sindicatos garantem estabilidade temporária após o retorno das férias, o que pode impedir a demissão nesse período.

Quais são os direitos na demissão

Se a empresa demitir o trabalhador sem justa causa após as férias, ele mantém todos os direitos previstos na CLT.

Entre eles:

Aviso prévio (trabalhado ou indenizado)

Saldo de salário

13º proporcional

Férias proporcionais + 1/3

Saque do FGTS + multa de 40%

Seguro-desemprego (se tiver direito)

Ou seja, a demissão pode acontecer, mas precisa seguir todas as regras legais.

O que fazer se achar a demissão injusta

Mesmo sendo permitida, a demissão não pode ocorrer de forma abusiva ou discriminatória.

Por isso, se houver suspeita de irregularidade, como perseguição, descumprimento de convenção coletiva ou estabilidade ignorada — o trabalhador pode buscar orientação jurídica e até recorrer à Justiça do Trabalho.

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