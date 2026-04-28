Thais Carla comemora um ano de cirurgia bariátrica com 100kg a menos

Thais diz que a decisão partiu de um processo interno, e não de pressões externas. "Passei a olhar mais para minha saúde, o meu bem-estar", afirmou

Folhapress - 28 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Gshow)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Um ano após passar por uma cirurgia bariátrica, em 28 de abril de 2025, Thais Carla celebra uma virada pessoal que vai além dos números na balança. A influenciadora afirma ter eliminado 100 kg no período, adotado novos hábitos e hoje pesar 99 kg, mas nega que a mudança redefine quem ela é.

Thais diz que a decisão partiu de um processo interno, e não de pressões externas. “Passei a olhar mais para minha saúde, o meu bem-estar. Não virei outra pessoa devido ao meu corpo”, afirmou em entrevista ao Gshow, . Segundo ela, a luta contra a gordofobia segue atravessando sua trajetória. “O problema nunca foi o meu corpo, e sim como a sociedade trata corpos fora do padrão.”

A influenciadora também rebate a ideia de que sua relação com o próprio corpo tenha sido marcada por rejeição. “Nunca odiei o meu corpo. Aprendi a respeitar em todas as fases”, disse. Para ela, o momento atual reflete uma consciência maior sobre suas necessidades e cuidados com a saúde, sem que isso apague sua identidade ou suas convicções. “Não existe um único caminho. Cada pessoa precisa ser respeitada na sua realidade, no seu corpo e nas suas decisões.”

Com a perda de peso, Thais avalia a possibilidade de realizar uma cirurgia reparadora, mas descarta que a decisão seja motivada por estética. Ela afirma que ainda discute o tema com a equipe médica e que não há pressa.

A rotina também mudou. Thais passou a cuidar da alimentação com acompanhamento profissional e tem se aventurado na cozinha, apostando em receitas simples e equilibradas. Ao mesmo tempo, diz não se alimentar com restrições radicais.

Com mais de 4 milhões de seguidores, Thais reconhece o peso de sua visibilidade, especialmente entre mulheres gordas. Ela afirma que usa o espaço para reforçar mensagens de respeito, dignidade e autonomia sobre o próprio corpo.

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