Acusado de matar lutador de MMA a tiros em Goiânia é condenado a 14 anos de prisão

Crime ocorrido em 2024, em frente à oficina mecânica da vítima, era motivado por ciúmes

Natália Sezil - 20 de fevereiro de 2025

Leandro Marcos Gomes Pereira foi apontado como responsável pela morte de Paulo Henrique Biano Rodrigues. (Montagem: Reprodução)

Leandro Marcos Gomes Pereira, acusado de matar a tiros o lutador de MMA Paulo Henrique Biano Rodrigues, em frente a uma oficina mecânica, em Goiânia, foi condenado a 14 anos de reclusão em regime fechado.

A decisão é do Tribunal do Júri realizado nesta quinta-feira (20), com pronúncia do juiz Jesseir Coelho de Alcântara, da 3ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida na capital. O julgamento por meio do Tribunal do Júri acata um pedido do Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO).

A sentença atribui ao acusado a autoria dos disparos que levaram a vítima a óbito e reconhece dois agravantes: que o crime foi praticado por motivo fútil e que foi dificultada a defesa da vítima.

A decisão também reitera que Leandro permanecia em prisão preventiva.

Em tempo

O delito aconteceu em 12 de março de 2024, quando o denunciado disparou seis tiros contra Paulo Henrique Biano Rodrigues, em frente à oficina mecânica em que o lutador trabalhava, no Setor Vila Adélia, em Goiânia.

Acompanhado por um amigo, o acusado fugiu do local, sendo posteriormente preso pela Polícia Civil (PC). O crime teria sido motivado por ciúmes.

Antes da tragédia, o acusado se reuniu com alguns amigos e a namorada, quando a vítima, que era ex da companheira dele, tentou sair do local. Nesse momento, ele teria derrubado a motocicleta de Leandro.

Em seguida, ambos iniciaram uma discussão, e o acusado teria se identificado como “Cota”, um criminoso conhecido na região. A vítima teria garantido arcar com a reparação da motocicleta e deixado o local. Os disparos teriam acontecido poucos dias depois.

O acusado já teria sido preso em ocasiões anteriores, por homicídio, roubo, associação ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.