Conheça a melhor carne para bife que dá de 10 a 0 no filé mignon

Com uma combinação equilibrada de maciez, suculência e um sabor mais intenso, esse corte tem conquistado espaço na cozinha dos brasileiros

Isabella Valverde - 21 de fevereiro de 2025

O filé mignon sempre foi visto como a opção mais nobre para quem busca um bife macio e suculento.

No entanto, um outro corte tem se destacado não apenas pelo sabor e textura, mas também pelo custo-benefício muito mais vantajoso: a alcatra.

Com uma combinação equilibrada de maciez, suculência e um sabor mais intenso, esse corte tem conquistado espaço na cozinha de quem deseja uma carne de qualidade sem pagar preços exorbitantes.

Diferente do f ilé mignon , que possui pouca gordura e um sabor mais neutro, a alcatra é um corte versátil e saboroso. Sua leve camada de gordura contribui para a suculência, garantindo um bife macio e bem dourado após o preparo.

Além disso, a carne é mais fibrosa e apresenta uma textura agradável, sendo ideal para diversas receitas, desde grelhados e frituras até assados e churrascos.

Mais sabor e menos custo: a vantagem da alcatra

O grande diferencial da alcatra em relação ao filé mignon está na relação entre custo e qualidade.

Com a alta dos preços da carne bovina, muitos consumidores passaram a buscar alternativas mais acessíveis sem abrir mão do sabor e da maciez.

Enquanto o filé mignon continua entre os cortes mais caros do mercado, a alcatra mantém um preço mais competitivo, tornando-se uma opção inteligente para quem deseja preparar bifes deliciosos sem comprometer o orçamento.

Além do valor mais acessível, a alcatra se destaca pelo sabor mais marcante. O filé mignon, apesar da fama de ser extremamente macio, é considerado por muitos um corte “suave demais”, precisando de molhos e acompanhamentos para ganhar mais destaque no prato.

Já a alcatra, por possuir mais marmoreio – aquela gordura entremeada que derrete no cozimento –, entrega um gosto mais encorpado e uma experiência gastronômica superior, sem a necessidade de grandes complementos.

Dicas para preparar o bife perfeito de alcatra

Para obter um bife suculento e saboroso, o modo de preparo faz toda a diferença. Algumas dicas podem ajudar a extrair o melhor desse corte:

– Corte na espessura ideal: Bifes médios, com cerca de 2 cm de espessura, garantem um cozimento uniforme e evitam que a carne perca a suculência.

– Aqueça bem a frigideira: Antes de colocar a carne, a panela deve estar bem quente. Isso ajuda a selar o bife rapidamente, formando uma crosta dourada por fora e preservando os sucos internos.

– Use pouco óleo ou manteiga: Como a alcatra já possui uma boa quantidade de gordura natural, não é necessário exagerar na adição de gordura ao preparo.

– Tempere no momento certo: O ideal é adicionar sal e pimenta-do-reino pouco antes de levar a carne ao fogo. Isso evita que o sal extraia a umidade da carne antes do cozimento.

– Deixe descansar antes de servir: Depois de tirar o bife da frigideira, deixe-o descansar por dois a três minutos antes de cortar. Esse processo redistribui os sucos internos, garantindo uma carne mais macia e suculenta.

Versatilidade na cozinha e no churrasco

Além de ser uma excelente escolha para bifes de frigideira, a alcatra também se destaca no churrasco. Diferente do filé mignon, que pode ressecar facilmente quando exposto ao calor da brasa, a alcatra mantém sua textura suculenta e macia mesmo quando assada em fogo alto.

Esse corte também é ideal para receitas como iscas aceboladas, estrogonofe e até mesmo espetinhos, provando que sua versatilidade vai muito além dos tradicionais bifes grelhados.

Alcatra: a carne que supera o filé mignon

Com sabor mais intenso, textura macia e um preço mais acessível, a alcatra se firma como uma opção muito mais vantajosa do que o filé mignon para quem deseja preparar bifes deliciosos no dia a dia.

Seu equilíbrio entre suculência e maciez faz com que a experiência gastronômica seja ainda melhor, garantindo uma carne de qualidade sem precisar gastar tanto.

Se você ainda não experimentou substituir o filé mignon pela alcatra, vale a pena testar. Com o preparo certo, esse corte pode surpreender e se tornar o novo favorito na sua cozinha.

Confira como deixar a carne ainda mais gostosa:

