Por que dormir com maquiagem pode ser pior do que você imagina

Pesquisadores trazem um pouco de como é a realidade na pele de quem dorme sem remover esses produtos

Magno Oliver - 05 de março de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

“A maquiagem potencializa a beleza humana e esconde a dor da alma”, já dizia o ditado popular. Só que estudos recentes mostraram que a dor da pele também.

E para quem gosta de chegar em casa e cair na cama sem se preocupar com remover a maquiagem do dia, a notícia pode não ser muito boa.

A ciência trouxe um alerta para um hábito que muitas pessoas têm praticado e que pode ser prejudicial à saúde da pele.

Por que dormir com maquiagem pode ser pior do que você imagina

Por mais que você ache um ato inofensivo e sem periculosidade, dormir de maquiagem pode trazer sérios danos à pele e saúde.

Isso porque ao longo do dia a maquiagem acumula resíduos, sujeiras, poluição e oleosidade natural que causam obstrução dos poros.

De acordo com um estudo da American Academy of Dermatology, o acúmulo de maquiagem nos poros pode ser uma das principais causas de acne e inflamação da pele.

Itens em especial, como corretivos e bases, formam uma camada espessa sobre a epiderme que impede a respiração celular e causa danos ao equilíbrio natural da cútis.

A análise trouxe que uma das primeiras consequências de dormir com maquiagem no rosto é o aumento do desenvolvimento de acnes e cravos. Quando os poros ficam obstruídos com resíduos de maquiagem, a pele não consegue liberar as impurezas naturalmente.

Outro ponto do estudo é que a maquiagem pode afetar a regeneração celular que ocorre enquanto dormimos. Durante a fase pesada do sono, a pele entra em processo de renovação e reparação celular.

Com presença de resíduos de maquiagem, a pele não tem sua recuperação adequada e isso pode acelerar o envelhecimento e a regeneração celular.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!