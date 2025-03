6 eletrônicos que você deve limpar imediatamente (podem ficar mais sujos que seu banheiro)

Pano seco e álcool 70º em cada um deles. Sua saúde vai agradecer bastante

Magno Oliver - 11 de março de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Existem alguns aparelhos eletrônicos que acumulam muita sujeira, gordura e bactérias rapidamente. É preciso agir e limpar cada cantinho imediatamente.

Além de prejudicar a nossa saúde, muitas vezes esquecemos que o acúmulo de sujeira causa superaquecimento e até falhas no funcionamento de um aparelho eletrônico.

1. Celular

O celular acumula germes e sujeira das mãos, dos lugares e, principalmente, do rosto. Assim, limpar com álcool isopropílico evita contaminações e melhora a resposta do touch da tela.

2. Controle remoto

Outro item que não sai das nossas mãos e acumula bastante sujeira é o controle remoto.

Assim, ele é raramente limpo e o acúmulo de sujeira pode prejudicar o funcionamento dos botões, além de espalhar bactérias.

3. Fones de ouvido bluetooth

Eles são essenciais para o cotidiano, porém acumulam bastante sujeira, principalmente os fones intra-auriculares que acumulam cera e bactérias.

É preciso fazer a limpeza com haste flexível e usar álcool isopropílico para evitar infecções e melhorar a qualidade do som que você ouve.

4. Televisão

Com a era das telas touch screen, as TVs também recebem muito contato físico de mãos de pessoas a todo o tempo.

A tela da TV acaba acumulando muita poeira e também as clássicas marcas de dedos. Para evitar, use um pano de microfibra para retirar as manchas e passe um pouco de álcool para matar os germes.

5. Micro-ondas

Engana-se quem pensa que o micro-ondas fica livre de germes e bactérias. Isso porque o painel do aparelho acumula bastante gordura interna e respingos de comida. A limpeza interna e externa evita o mau cheiro e melhora o funcionamento dos botões no painel.

6. Notebook

Por fim, o notebook também é um aparelho que acumula bastante sujeira e microorganismos. Assim, o acúmulo de poeira no teclado e nas saídas de ar pode superaquecer o notebook.

Aspiradores portáteis ou mesmo secador de cabelo no vento frio ajudam na limpeza eficiente. Dá para usar também pano macio de fibra molhado em um pouco de álcool gel.

