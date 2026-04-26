Sopa da longevidade: aprenda a fazer receita milenar de família italiana para viver muitos anos com saúde
Prato tradicional da Sardenha combina legumes, grãos e massa e virou símbolo de uma das famílias mais longevas do mundo
O segredo para viver mais e melhor pode estar em hábitos simples — e, principalmente, na alimentação. Na Itália, uma receita tradicional ganhou fama justamente por isso: a chamada “sopa da longevidade”, consumida por uma família que entrou para a história.
Os irmãos Melis, da região da Sardenha, ficaram conhecidos mundialmente por somarem mais de 800 anos de vida. Entre os costumes em comum, está o consumo frequente dessa sopa rica em nutrientes.
Família entrou para o Guinness
Os Melis, naturais da vila de Perdasdefogu, bateram recorde ao reunir nove irmãos com uma idade combinada impressionante: 851 anos.
O mais velho deles chegou aos 109 anos. Por isso, o estilo de vida da família passou a chamar atenção de especialistas e curiosos.
Além da alimentação equilibrada, eles mantêm uma rotina simples, com alimentos naturais e pouco processados.
O que torna a sopa tão especial
A chamada sopa da longevidade se destaca pela combinação de ingredientes nutritivos.
Ela leva leguminosas como feijão, grão-de-bico e favas, além da fregula, uma massa tradicional da Sardenha.
Além disso, o prato inclui legumes, ervas frescas e azeite de oliva, formando uma refeição completa.
Por isso, a sopa oferece fibras, proteínas vegetais e gorduras boas, que ajudam no funcionamento do organismo.
Receita tradicional da sopa da longevidade
A preparação exige ingredientes simples e um pouco de tempo, mas o resultado compensa.
Ingredientes:
- ½ xícara de favas secas
- ½ xícara de feijão (pode ser cranberry ou outro)
- ⅓ de xícara de grão-de-bico
- 7 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola picada
- 2 cenouras picadas
- 2 talos de aipo picados
- 2 colheres de chá de alho picado
- 1 lata de tomate
- 3 batatas em cubos
- 1 ½ xícara de funcho picado
- ¼ de xícara de salsa fresca
- Manjericão a gosto
- ⅔ de xícara de fregula (ou outra massa pequena)
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- ¼ de xícara de queijo pecorino ralado
Modo de preparo:
- Deixe as leguminosas de molho por pelo menos 8 horas
- Em seguida, refogue cebola, cenoura e aipo no azeite
- Depois, adicione alho e deixe dourar levemente
- Acrescente tomates, batatas, ervas e os grãos
- Cubra com água e deixe ferver
- Abaixe o fogo e cozinhe por cerca de 1 hora
- Em seguida, adicione a massa e cozinhe por mais 10 minutos
- Finalize com azeite e queijo por cima
- Prato típico das “zonas azuis”
A Sardenha faz parte das chamadas “zonas azuis”, regiões do mundo onde as pessoas vivem mais e com melhor qualidade de vida.
Por isso, a alimentação local, baseada em ingredientes naturais, ganhou destaque em estudos sobre longevidade.
Além disso, pratos como essa sopa ajudam na digestão, promovem saciedade e fornecem energia de forma equilibrada.
Não é fórmula mágica, mas ajuda
Apesar da fama, especialistas reforçam que não existe uma receita única para viver mais.
No entanto, hábitos como alimentação equilibrada, consumo de alimentos naturais e rotina saudável fazem diferença ao longo dos anos.
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