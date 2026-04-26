Sopa da longevidade: aprenda a fazer receita milenar de família italiana para viver muitos anos com saúde

Prato tradicional da Sardenha combina legumes, grãos e massa e virou símbolo de uma das famílias mais longevas do mundo

Gabriel Yure Gabriel Yuri Souto -
Aprenda a fazer a sopa da longevidade, receita italiana rica em nutrientes ligada a uma das famílias mais longevas do mundo.
(Foto: Captura de tela)

O segredo para viver mais e melhor pode estar em hábitos simples — e, principalmente, na alimentação. Na Itália, uma receita tradicional ganhou fama justamente por isso: a chamada “sopa da longevidade”, consumida por uma família que entrou para a história.

Os irmãos Melis, da região da Sardenha, ficaram conhecidos mundialmente por somarem mais de 800 anos de vida. Entre os costumes em comum, está o consumo frequente dessa sopa rica em nutrientes.

Família entrou para o Guinness

Os Melis, naturais da vila de Perdasdefogu, bateram recorde ao reunir nove irmãos com uma idade combinada impressionante: 851 anos.

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O mais velho deles chegou aos 109 anos. Por isso, o estilo de vida da família passou a chamar atenção de especialistas e curiosos.

Além da alimentação equilibrada, eles mantêm uma rotina simples, com alimentos naturais e pouco processados.

O que torna a sopa tão especial

A chamada sopa da longevidade se destaca pela combinação de ingredientes nutritivos.

Ela leva leguminosas como feijão, grão-de-bico e favas, além da fregula, uma massa tradicional da Sardenha.

Além disso, o prato inclui legumes, ervas frescas e azeite de oliva, formando uma refeição completa.

Por isso, a sopa oferece fibras, proteínas vegetais e gorduras boas, que ajudam no funcionamento do organismo.

Receita tradicional da sopa da longevidade

A preparação exige ingredientes simples e um pouco de tempo, mas o resultado compensa.

Ingredientes:

  • ½ xícara de favas secas
  • ½ xícara de feijão (pode ser cranberry ou outro)
  • ⅓ de xícara de grão-de-bico
  • 7 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola picada
  • 2 cenouras picadas
  • 2 talos de aipo picados
  • 2 colheres de chá de alho picado
  • 1 lata de tomate
  • 3 batatas em cubos
  • 1 ½ xícara de funcho picado
  • ¼ de xícara de salsa fresca
  • Manjericão a gosto
  • ⅔ de xícara de fregula (ou outra massa pequena)
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • ¼ de xícara de queijo pecorino ralado

Modo de preparo:

  1. Deixe as leguminosas de molho por pelo menos 8 horas
  2. Em seguida, refogue cebola, cenoura e aipo no azeite
  3. Depois, adicione alho e deixe dourar levemente
  4. Acrescente tomates, batatas, ervas e os grãos
  5. Cubra com água e deixe ferver
  6. Abaixe o fogo e cozinhe por cerca de 1 hora
  7. Em seguida, adicione a massa e cozinhe por mais 10 minutos
  8. Finalize com azeite e queijo por cima
  9. Prato típico das “zonas azuis”

A Sardenha faz parte das chamadas “zonas azuis”, regiões do mundo onde as pessoas vivem mais e com melhor qualidade de vida.

Por isso, a alimentação local, baseada em ingredientes naturais, ganhou destaque em estudos sobre longevidade.

Além disso, pratos como essa sopa ajudam na digestão, promovem saciedade e fornecem energia de forma equilibrada.

Não é fórmula mágica, mas ajuda

Apesar da fama, especialistas reforçam que não existe uma receita única para viver mais.

No entanto, hábitos como alimentação equilibrada, consumo de alimentos naturais e rotina saudável fazem diferença ao longo dos anos.

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Gabriel Yure

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

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