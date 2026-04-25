4 signos com os quais você deve evitar se relacionar se não quiser sofrer, segundo a astrologia
Nem toda química garante leveza, e alguns encontros podem exigir mais maturidade emocional do que muita gente imagina
Relacionamentos costumam começar com encanto, troca de olhares, conversas intermináveis e aquela sensação de que tudo finalmente encontrou o próprio lugar.
Porém, com o passar do tempo, algumas diferenças começam a aparecer e, em certos casos, elas podem transformar paixão em desgaste.
Segundo a astrologia, cada signo carrega características que influenciam diretamente a forma de amar, demonstrar afeto, lidar com conflitos e reagir diante de inseguranças.
Por isso, algumas combinações podem ser mais desafiadoras, especialmente quando não há diálogo, paciência e maturidade emocional.
Isso não significa que determinados signos sejam “impossíveis” de amar.
Na verdade, tudo depende do mapa astral completo e, principalmente, da combinação com o seu próprio signo. Ainda assim, alguns nativos costumam exigir mais jogo de cintura quando o assunto é relacionamento.
Signos que podem dar trabalho no amor
1. Áries
Áries é intenso, impulsivo e gosta de viver tudo com muita energia.
O problema é que essa pressa também pode aparecer nas discussões, nas decisões e até nas cobranças dentro da relação.
Quem se envolve com arianos precisa saber lidar com temperamento forte e respostas rápidas.
Quando não há equilíbrio, a relação pode virar uma sequência de conflitos e reconciliações cansativas.
2. Gêmeos
Gêmeos encanta pela conversa, pelo bom humor e pela capacidade de tornar qualquer momento mais leve.
No entanto, a dificuldade pode surgir quando o assunto exige constância emocional.
O signo tende a mudar de ideia com facilidade e pode passar uma sensação de instabilidade para quem busca segurança.
Para pessoas muito ciumentas ou controladoras, a relação pode se tornar desgastante.
3. Escorpião
Escorpião ama com profundidade, mas também sente tudo em uma intensidade acima da média.
Ciúmes, desconfianças e necessidade de controle podem aparecer quando o signo não se sente seguro.
Apesar de ser extremamente leal quando está envolvido, Escorpião pode transformar mágoas em silêncio, distância ou atitudes difíceis de decifrar.
Por isso, a relação exige transparência total.
4. Aquário
Aquário valoriza liberdade, independência e espaço pessoal.
O signo costuma fugir de relações muito sufocantes e pode parecer frio quando precisa lidar com cobranças emocionais frequentes.
Quem espera demonstrações constantes de afeto pode sofrer com o jeito mais racional e desapegado dos aquarianos.
Ainda assim, quando há respeito pelo espaço individual, a relação pode funcionar muito bem.
Combinação do seu signo pode mudar tudo
Mesmo que esses signos apareçam como mais desafiadores, a astrologia não define sozinha o sucesso de uma relação.
Uma combinação favorável, maturidade emocional e vontade de construir algo saudável podem transformar qualquer vínculo.
No fim, o maior alerta não está apenas no signo da outra pessoa, mas na forma como os dois lidam com diferenças, limites e expectativas.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!