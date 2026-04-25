4 signos com os quais você deve evitar se relacionar se não quiser sofrer, segundo a astrologia

Nem toda química garante leveza, e alguns encontros podem exigir mais maturidade emocional do que muita gente imagina

Layne Brito - 25 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Relacionamentos costumam começar com encanto, troca de olhares, conversas intermináveis e aquela sensação de que tudo finalmente encontrou o próprio lugar.

Porém, com o passar do tempo, algumas diferenças começam a aparecer e, em certos casos, elas podem transformar paixão em desgaste.

Segundo a astrologia, cada signo carrega características que influenciam diretamente a forma de amar, demonstrar afeto, lidar com conflitos e reagir diante de inseguranças.

Por isso, algumas combinações podem ser mais desafiadoras, especialmente quando não há diálogo, paciência e maturidade emocional.

Isso não significa que determinados signos sejam “impossíveis” de amar.

Na verdade, tudo depende do mapa astral completo e, principalmente, da combinação com o seu próprio signo. Ainda assim, alguns nativos costumam exigir mais jogo de cintura quando o assunto é relacionamento.

Signos que podem dar trabalho no amor

1. Áries

Áries é intenso, impulsivo e gosta de viver tudo com muita energia.

O problema é que essa pressa também pode aparecer nas discussões, nas decisões e até nas cobranças dentro da relação.

Quem se envolve com arianos precisa saber lidar com temperamento forte e respostas rápidas.

Quando não há equilíbrio, a relação pode virar uma sequência de conflitos e reconciliações cansativas.

2. Gêmeos

Gêmeos encanta pela conversa, pelo bom humor e pela capacidade de tornar qualquer momento mais leve.

No entanto, a dificuldade pode surgir quando o assunto exige constância emocional.

O signo tende a mudar de ideia com facilidade e pode passar uma sensação de instabilidade para quem busca segurança.

Para pessoas muito ciumentas ou controladoras, a relação pode se tornar desgastante.

3. Escorpião

Escorpião ama com profundidade, mas também sente tudo em uma intensidade acima da média.

Ciúmes, desconfianças e necessidade de controle podem aparecer quando o signo não se sente seguro.

Apesar de ser extremamente leal quando está envolvido, Escorpião pode transformar mágoas em silêncio, distância ou atitudes difíceis de decifrar.

Por isso, a relação exige transparência total.

4. Aquário

Aquário valoriza liberdade, independência e espaço pessoal.

O signo costuma fugir de relações muito sufocantes e pode parecer frio quando precisa lidar com cobranças emocionais frequentes.

Quem espera demonstrações constantes de afeto pode sofrer com o jeito mais racional e desapegado dos aquarianos.

Ainda assim, quando há respeito pelo espaço individual, a relação pode funcionar muito bem.

Combinação do seu signo pode mudar tudo

Mesmo que esses signos apareçam como mais desafiadores, a astrologia não define sozinha o sucesso de uma relação.

Uma combinação favorável, maturidade emocional e vontade de construir algo saudável podem transformar qualquer vínculo.

No fim, o maior alerta não está apenas no signo da outra pessoa, mas na forma como os dois lidam com diferenças, limites e expectativas.

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