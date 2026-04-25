Micro-ondas de pobre: técnica simples ensina como esquentar a comida sem precisar do aparelho

Truque caseiro chama atenção pela praticidade e pode ajudar quem precisa aquecer refeições de um jeito diferente

Layne Brito - 25 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube/ edivaniaoliveiara)

Nem sempre o micro-ondas está disponível na hora em que bate aquela fome. Seja porque o aparelho estragou, porque a pessoa mora em um local sem esse eletrodoméstico ou simplesmente porque quer fugir dos gastos de energia, muita gente acaba procurando alternativas simples para aquecer a comida.

Foi nesse cenário que um truque caseiro, apelidado popularmente de “micro-ondas de pobre”, começou a chamar atenção.

A técnica usa apenas uma panela, um pouco de água, uma tampinha metálica e o próprio vapor para esquentar o prato de comida sem precisar colocar o alimento diretamente no fogo.

Apesar do nome curioso, a ideia é simples e funciona como uma espécie de banho-maria improvisado.

O calor da água fervente sobe dentro da panela e ajuda a aquecer o prato aos poucos, mantendo a comida úmida e evitando que ela grude ou queime com facilidade.

Como funciona o truque para esquentar comida sem micro-ondas

Para fazer a técnica, basta colocar uma tampinha metálica limpa, como aquelas de pote de azeitona, no fundo de uma panela.

Depois, é necessário acrescentar um pouco de água, sem exagerar na quantidade. O líquido deve ficar no fundo da panela, mas sem cobrir totalmente a tampinha.

Em seguida, o prato com a comida deve ser colocado por cima da tampinha, funcionando como um suporte.

Com isso, ele fica elevado e não entra em contato direto com a base quente da panela.

Depois, basta ligar o fogo e esperar a água ferver. O vapor gerado dentro da panela vai aquecer o prato e, aos poucos, deixar a comida quente novamente.

Cuidados importantes ao usar a técnica

Mesmo sendo um truque simples, alguns cuidados fazem diferença.

O ideal é usar prato resistente ao calor e evitar materiais plásticos, que podem derreter ou liberar substâncias inadequadas.

Também é importante não deixar a panela secar completamente, pois isso pode danificar o utensílio e causar risco de queimadura.

Na hora de retirar o prato, o recomendado é usar pano de prato ou luva térmica.

A técnica pode ser útil em situações emergenciais e ajuda a quebrar um galho na cozinha.

No entanto, deve ser feita com atenção, sempre em fogo baixo ou médio, para evitar acidentes.

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