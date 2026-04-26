Segundo eletricistas, deixar carregadores conectados mesmo sem uso pode gerar gasto silencioso e riscos no dia a dia

Aquilo que parece inofensivo no dia a dia pode estar consumindo energia sem você perceber e, em alguns casos, até colocando sua casa em risco

Daniella Bruno - 26 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

No dia a dia, pequenos hábitos passam despercebidos dentro de casa. Muitos deles parecem inofensivos, especialmente quando envolvem objetos comuns que fazem parte da rotina, como carregadores de celular, notebook e outros dispositivos eletrônicos.

Por serem itens tão presentes, raramente se questiona o impacto que eles podem ter quando não estão em uso.

No entanto, especialistas em eletricidade chamam atenção para um comportamento bastante comum: manter carregadores conectados à tomada o tempo todo.

Embora pareça algo sem importância, esse hábito pode gerar efeitos silenciosos tanto no consumo de energia quanto na segurança doméstica.

O consumo invisível que pesa no fim do mês

Mesmo sem estarem conectados a um aparelho, carregadores continuam consumindo energia. Isso acontece porque o sistema interno segue ativo, convertendo a voltagem da rede elétrica. Esse fenômeno é conhecido como “energia vampira” ou consumo fantasma.

Individualmente, o impacto é pequeno. No entanto, quando você soma vários carregadores, televisores em standby e outros eletrônicos espalhados pela casa, o cenário muda. Ao longo do tempo, esse consumo silencioso pode representar uma parcela significativa da conta de luz.

Além disso, carregadores maiores, como os de notebook, tendem a consumir mais energia mesmo sem uso. Por isso, eles acabam sendo os principais responsáveis por esse desperdício discreto, mas constante.

Segurança, desgaste e cuidados necessários

Além do consumo, manter carregadores conectados também envolve riscos. Embora sejam raros em produtos originais, problemas podem surgir, principalmente com carregadores de baixa qualidade ou falsificados.

Nesses casos, o superaquecimento pode levar a falhas elétricas e até a curtos-circuitos.

Outro ponto importante é o desgaste do próprio acessório. Quando o carregador permanece energizado o tempo todo, seus componentes internos trabalham continuamente, o que reduz sua vida útil. Dessa forma, o aparelho pode apresentar falhas mais rapidamente.

Além disso, em situações de instabilidade elétrica, como tempestades, os carregadores ficam mais vulneráveis a picos de energia. Isso pode danificá-los permanentemente e até comprometer outros dispositivos conectados à mesma rede.

Recomendações práticas para o dia a dia

Especialistas sugerem algumas medidas simples para evitar problemas. Primeiro, desconectar carregadores quando não estiverem em uso já reduz o consumo desnecessário.

Outra alternativa eficiente é utilizar filtros de linha com interruptor. Assim, você consegue desligar vários dispositivos de uma só vez, sem precisar retirar cada um da tomada.

Além disso, vale observar a temperatura do carregador. Se ele estiver quente mesmo sem uso, o ideal é removê-lo imediatamente, pois isso pode indicar funcionamento inadequado.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!