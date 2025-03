Goiânia recebe show das lendas da música sertaneja Ralf e Rick & Renner

Projeto "Noite Inesquecível" com os ícones do sertanejo será realizado no próximo dia 25 de abril, na Arena Multiplace

Paulo Roberto Belém - 12 de março de 2025

“Noite Inesquecível” será no dia 25 de abril (Foto: Reprodução)

Um velho conhecido e uma das duplas fenômeno da música sertaneja brasileira, Ralf e Rick & Renner se apresentam em Goiânia no dia 25 de abril, estrelando o projeto “Noite Inesquecível”.

A apresentação promete momentos dançantes e românticos com as canções clássicas protagonizadas pelos sertanejos. De um lado, Ralf, que fazia dupla com Chrystian, e deve cantar hits eternizados como “Nova York”, “Chora Peito”, “Sensível Demais” e “Esse Amor Que Me Mata”.

Já a dupla Rick & Renner deve animar o público com sucessos reunidos ao longo de 30 anos de carreira. “Ela É Demais”, “Nos Bares da Cidade”, “Filha” e “Só Pensando em Você”, que emocionam gerações, estão no repertório.

Além das apresentações de Ralf e Rick & Renner, o evento contará com DJ Boomer para animar a noite antes e depois dos shows.

A apresentação acontece na Arena Multiplace e os ingressos já podem ser adquiridos para o evento, que disponibilizará diversos setores, atendendo os mais agitados e aqueles que preferem comodidade.

São várias as formas de aquisição dos tickets. Pelo Whatsapp, clicando aqui, os interessados têm a opção de serem isentos da taxa de administração. A outra opção é pela plataforma Zig, que pode ser acessada clicando aqui.

Quem preferir comprar os ingressos em pontos físicos, as opções são as lanchonetes Bobs da Assis Chateaubriand, Aparecida Shopping e nos quiosques do Portal Shopping e Shopping Cerrado.

Os acessos são para Área Premium Individua, Setor de Mesas e Lounges, custando a partir de R$ 80. A indicação do evento é para maiores de 16 anos, sendo proibido o consumo de bebida por parte dos menores, que devem ir acompanhados de um responsável maior.

