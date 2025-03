Motorista de aplicativo fica sem acreditar no que passageira fez durante viagem

Ela solicitou a corrida, guardou as coisas no porta-malas, mas um detalhe importante parou a viagem

Magno Oliver - 18 de março de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / Uberdepre)

Trabalhar como motorista de aplicativo é sair de casa, entrar no veículo e viver vários tipos de situações. Nunca se sabe o que vai acontecer durante seu expediente.

Não importa se moto, carro, modalidade de entregas, o motorista de aplicativo vai passar por situações que só mesmo uma câmera registrando tudo para alguém conseguir acreditar.

Foi o que aconteceu com um motorista de aplicativo cuja passageira solicitou uma corrida, mas acabou viralizando por um outro detalhe. E olha que isso não é muito comum de acontecer, hein!

Um motorista de aplicativo perdeu a calma durante uma viagem após uma passageira fazer uma coisa que ele não imaginava que fosse acontecer.

A história ganhou tanta repercussão, que viralizou no Instagram da @uberdeprê. O motivo foi para lá de inusitado: por causa de um porta-malas.

Acontece que uma passageira solicitou uma corrida, colocou as malas no porta-malas e adentrou o veículo sem fechar a porta do bagageiro traseiro.

Na gravação feita pela câmera de segurança instalada no carro, o vídeo mostra a reação de surpresa do motorista de aplicativo.

“A senhora não fechou o porta-malas?”, perguntou o motorista ao observar o tampão de trás se abrir no meio da corrida.

“Eu não. Uai e tem que fechar?”, perguntou ela já sentada dentro do banco e sem entender porque a viagem foi interrompida.

Nos comentários, os seguidores ficaram sem acreditar no que a passageira fez e as reações foram de empatia com o motorista.

“É por causa desse tipo de gente que na caixa de ovos vem escrito a mensagem: contém ovos rs.”, disse uma seguidora.

“Quando trabalhava de Uber eu descia do carro, porque se eu não cuidasse do meu carro não ia durar nem um mês”, afirmou um ex-colega de profissão.

Confira o vídeo da postagem na íntegra:

