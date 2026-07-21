As 3 carnes mais em conta para o churrasco de fim de semana, segundo açougueiros

Escolhas estratégicas ajudam a montar uma grelha bem servida, com variedade e muito sabor, sem pesar tanto no orçamento

(Foto: Reprodução)

Reunir a família ou os amigos ao redor da churrasqueira não precisa significar uma conta alta no açougue. Embora cortes nobres costumem chamar mais atenção, existem opções econômicas que ficam macias e saborosas quando preparadas corretamente.

O segredo está em respeitar as características de cada carne. Algumas precisam de cortes mais finos, enquanto outras ficam melhores quando assadas lentamente.

Além disso, retirar as peças da geladeira antes do preparo e evitar furá-las na grelha ajuda a preservar a suculência.

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Entre as alternativas com melhor custo-benefício estão o acém, a paleta e a ponta de peito.

Os preços podem variar conforme a região, o estabelecimento e a época do ano, mas esses cortes geralmente custam menos que picanha, ancho e contrafilé.

1. Acém

O acém tem sabor marcante e pode render bons bifes para a churrasqueira.

Para evitar que fique duro, o ideal é cortá-lo contra as fibras e preparar porções de espessura média.

A carne pode receber apenas sal grosso ou uma marinada simples.

O ponto não deve passar muito, pois o excesso de tempo na grelha tende a ressecar o corte.

2. Paleta

Retirada da parte dianteira do boi, a paleta é uma opção versátil e com boa presença de gordura entremeada.

Essa característica ajuda a manter a carne úmida durante o preparo.

Pode ser assada em bifes, espetinhos ou em uma peça inteira.

Nesse último caso, vale utilizar fogo mais brando e deixar a carne cozinhar aos poucos.

3. Ponta de peito

A ponta de peito possui fibras mais firmes e uma camada de gordura que intensifica o sabor.

Por isso, funciona melhor com preparo lento e calor moderado.

O corte pode ser envolvido em papel-alumínio durante parte do tempo.

Depois, basta retirar a proteção e aproximar a carne da brasa para formar uma crosta dourada.

Para completar o churrasco sem aumentar muito os gastos, acompanhamentos como pão de alho, mandioca, farofa e vinagrete ajudam a deixar a mesa mais farta.

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