Novas regras do Pix podem levar ao bloqueio temporário de valores em bancos como Nubank, Caixa e Itaú
Banco Central reforça segurança e permite retenção de transferências suspeitas por até 72 horas
As novas regras de segurança do Pix já estão em vigor e podem impactar diretamente o dia a dia dos usuários. Isso porque o Banco Central autorizou mecanismos que permitem o bloqueio temporário de valores em transações consideradas suspeitas.
A medida, que vale para instituições como Nubank, Caixa e Itaú, tem como objetivo principal reduzir fraudes e golpes no sistema financeiro.
Bloqueio cautelar pode reter dinheiro
Uma das principais mudanças envolve o chamado bloqueio cautelar.
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Nesse caso, quando o banco identifica indícios de irregularidade, ele pode reter o valor recebido via Pix por até 72 horas. Durante esse período, a instituição analisa a transação antes de liberar ou devolver o dinheiro.
Ou seja, o valor não é cancelado automaticamente, mas fica temporariamente indisponível até a verificação ser concluída.
Situações que podem acionar o bloqueio
O bloqueio pode acontecer em diferentes cenários.
Por exemplo, movimentações fora do padrão, suspeita de fraude ou uso da conta em um dispositivo não reconhecido podem acionar o mecanismo de segurança.
Além disso, transferências consideradas atípicas também entram no radar das instituições financeiras.
Novo celular pode reduzir limite
Outro ponto importante envolve o uso do Pix em aparelhos não cadastrados.
Quando o usuário acessa a conta em um novo celular, o sistema pode aplicar limites mais baixos temporariamente.
Nesses casos, passam a valer regras como:
- Transferência máxima de R$ 200 por operação
- Limite diário de até R$ 1.000
- Liberação gradual após validação do dispositivo
Dessa forma, o banco confirma que o acesso é legítimo antes de liberar valores maiores.
Horário noturno também tem limite
Além disso, o horário da transação influencia diretamente os limites.
Durante a noite, geralmente entre 20h e 6h, o valor máximo para transferências costuma ser de R$ 1.000 para pessoas físicas.
Essa medida busca reduzir crimes como sequestros-relâmpago e fraudes sob coação.
Cliente pode ajustar limites
Apesar das restrições, o usuário não fica sem opções.
O Banco Central permite que o cliente solicite ajustes de limites junto à instituição financeira. No entanto, cada banco define critérios próprios para essa liberação.
Medida busca aumentar segurança
No geral, as novas regras não têm como objetivo dificultar o uso do Pix.
Pelo contrário, o foco está em aumentar a segurança e proteger os usuários contra golpes cada vez mais comuns.
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