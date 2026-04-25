Novas regras do Pix podem levar ao bloqueio temporário de valores em bancos como Nubank, Caixa e Itaú

Banco Central reforça segurança e permite retenção de transferências suspeitas por até 72 horas

Gabriel Yuri Souto - 25 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

As novas regras de segurança do Pix já estão em vigor e podem impactar diretamente o dia a dia dos usuários. Isso porque o Banco Central autorizou mecanismos que permitem o bloqueio temporário de valores em transações consideradas suspeitas.

A medida, que vale para instituições como Nubank, Caixa e Itaú, tem como objetivo principal reduzir fraudes e golpes no sistema financeiro.

Bloqueio cautelar pode reter dinheiro

Uma das principais mudanças envolve o chamado bloqueio cautelar.

Nesse caso, quando o banco identifica indícios de irregularidade, ele pode reter o valor recebido via Pix por até 72 horas. Durante esse período, a instituição analisa a transação antes de liberar ou devolver o dinheiro.

Ou seja, o valor não é cancelado automaticamente, mas fica temporariamente indisponível até a verificação ser concluída.

Situações que podem acionar o bloqueio

O bloqueio pode acontecer em diferentes cenários.

Por exemplo, movimentações fora do padrão, suspeita de fraude ou uso da conta em um dispositivo não reconhecido podem acionar o mecanismo de segurança.

Além disso, transferências consideradas atípicas também entram no radar das instituições financeiras.

Novo celular pode reduzir limite

Outro ponto importante envolve o uso do Pix em aparelhos não cadastrados.

Quando o usuário acessa a conta em um novo celular, o sistema pode aplicar limites mais baixos temporariamente.

Nesses casos, passam a valer regras como:

Transferência máxima de R$ 200 por operação

Limite diário de até R$ 1.000

Liberação gradual após validação do dispositivo

Dessa forma, o banco confirma que o acesso é legítimo antes de liberar valores maiores.

Horário noturno também tem limite

Além disso, o horário da transação influencia diretamente os limites.

Durante a noite, geralmente entre 20h e 6h, o valor máximo para transferências costuma ser de R$ 1.000 para pessoas físicas.

Essa medida busca reduzir crimes como sequestros-relâmpago e fraudes sob coação.

Cliente pode ajustar limites

Apesar das restrições, o usuário não fica sem opções.

O Banco Central permite que o cliente solicite ajustes de limites junto à instituição financeira. No entanto, cada banco define critérios próprios para essa liberação.

Medida busca aumentar segurança

No geral, as novas regras não têm como objetivo dificultar o uso do Pix.

Pelo contrário, o foco está em aumentar a segurança e proteger os usuários contra golpes cada vez mais comuns.

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