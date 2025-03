Márcio Corrêa garante prazo para UPA Central e Hospital Georges Hajjar começarem a funcionar “de verdade”

Prefeito ainda destacou que UPA da Vila Esperança será reformada enquanto as unidades recém-inauguradas hospedam os pacientes

Natália Sezil - 20 de março de 2025

Obras do Hospital Municipal Georges Hajjar, no Leblon. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), determinou um prazo para que importantes unidades de saúde da cidade sejam entregues e comecem a funcionar “de verdade”.

Em anúncio feito nesta quinta-feira (20), Márcio prometeu que a UPA Central Jamel Cecílio começará os atendimentos já no início de abril, após uma reforma que deve trazer “atendimento digno” e reverter as “condições mínimas” observadas até então.

No mesmo prazo, deve ser entregue o Hospital Municipal Georges Hajjar, que funcionará como retaguarda da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Alair Mafra Andrade, conhecida como UPA da Vila Esperança.

A expectativa é de que o hospital, que conta com vários leitos, atenda à população com “comodidade, dignidade e conforto”.

Enquanto as unidades recém-inauguradas passam a hospedar os pacientes, a UPA da Vila Esperança passará por reformas – após uma intervenção anunciada pelo prefeito.

O chefe do Executivo municipal também afirmou que “há um colapso na urgência e emergência” de Anápolis, e compartilhou que o objetivo das inaugurações é fazer com que as unidades sejam referência estadual nesses aspectos.

