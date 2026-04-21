Caso de violência doméstica deixa mulher ferida e bebê atingida por vidro em Anápolis

Suspeito precisou ser contido pela Polícia Militar antes de ser encaminhado à Central de Flagrantes

Augusto Araújo - 21 de abril de 2026

Carro foi destruído durante as agressões. (Foto: Reprodução)

Uma mulher de 34 anos e a filha, de apenas três meses, ficaram feridas após um caso de violência doméstica registrado na noite desta segunda-feira (20), em Anápolis.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, a confusão ocorreu na Vila Santa Isabel, durante uma confraternização.

No local, o companheiro da vítima teria iniciado uma discussão que rapidamente evoluiu para agressões.

Durante o desentendimento, a mulher entrou em um carro com a bebê no colo. Nesse momento, o suspeito teria passado a danificar o veículo, quebrando o vidro para tentar retirar a criança.

Com isso, estilhaços atingiram tanto a mãe quanto a filha, causando ferimentos.

Na sequência, o homem teria utilizado um capacete para golpear a cabeça da mulher, agravando as lesões. Testemunhas que estavam no local confirmaram a dinâmica dos fatos.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e encontraram o suspeito visivelmente alterado.

Ele foi contido e encaminhado à Central de Flagrantes, onde deve responder, em tese, por crimes como lesão corporal no contexto de violência doméstica, ameaça e injúria.

A vítima recebeu atendimento inicial no local e, posteriormente, foi levada para a delegacia para prestar depoimento.

O estado de saúde da mãe e da criança não foi detalhado. O caso segue sob investigação das autoridades.

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