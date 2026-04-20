Imposto de Renda 2026: a partir de qual idade idosos ficam isentos de declarar?
A regra que envolve idosos no Imposto de Renda costuma gerar confusão e exige atenção redobrada na hora de acertar as contas
A dúvida aparece todos os anos entre aposentados e familiares: existe uma idade em que o idoso fica automaticamente isento de declarar o Imposto de Renda?
Em 2026, a Receita Federal mantém a regra principal. A obrigação de declarar depende da renda, do patrimônio e de algumas operações financeiras feitas ao longo de 2025.
Idoso é automaticamente isento do Imposto de Renda?
A resposta é direta: não existe uma idade que garanta isenção total.
Ou seja, não há um momento em que a pessoa simplesmente deixa de declarar. O que existe é um benefício específico para quem tem 65 anos ou mais.
Qual é o benefício para quem tem mais de 65 anos?
Quem recebe aposentadoria, pensão, reforma ou reserva remunerada pode ter uma parte desses rendimentos isenta.
Esse limite é de R$ 1.903,98 por mês. No entanto, a Receita Federal deixa claro que esse valor não é multiplicado, mesmo que o idoso tenha mais de uma fonte pagadora.
Ainda assim, essa isenção é parcial. Portanto, ela não elimina automaticamente a necessidade de declarar.
Quem precisa declarar o Imposto de Renda em 2026?
Mesmo sendo aposentado, a obrigação pode existir. Em 2026, deve declarar quem:
- Recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025;
- Teve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte acima de R$ 200 mil;
- Possuía bens acima de R$ 800 mil;
- Realizou operações em bolsa ou teve ganho de capital.
Quando o aposentado fica dispensado?
Na prática, o aposentado pode ficar dispensado se estiver dentro de todos os limites e não se encaixar em nenhum critério obrigatório.
Por outro lado, basta ter outras fontes de renda para a obrigação voltar. Isso inclui aluguel, investimentos, venda de imóvel com lucro ou patrimônio elevado.
Prazo e orientação da Receita
Neste ano, o prazo para envio vai até 29 de maio. A Receita Federal estima receber cerca de 44 milhões de declarações.
Para evitar erros, o ideal é conferir todos os documentos com atenção. Isso inclui informes de rendimento, dados do INSS, bancos e outras fontes pagadoras.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!