Imposto de Renda 2026: a partir de qual idade idosos ficam isentos de declarar?

A regra que envolve idosos no Imposto de Renda costuma gerar confusão e exige atenção redobrada na hora de acertar as contas

Gustavo de Souza - 20 de abril de 2026

(Foto: Divulgação/Joédson Alves/Agência Brasil)

A dúvida aparece todos os anos entre aposentados e familiares: existe uma idade em que o idoso fica automaticamente isento de declarar o Imposto de Renda?

Em 2026, a Receita Federal mantém a regra principal. A obrigação de declarar depende da renda, do patrimônio e de algumas operações financeiras feitas ao longo de 2025.

Idoso é automaticamente isento do Imposto de Renda?

A resposta é direta: não existe uma idade que garanta isenção total.

Ou seja, não há um momento em que a pessoa simplesmente deixa de declarar. O que existe é um benefício específico para quem tem 65 anos ou mais.

Qual é o benefício para quem tem mais de 65 anos?

Quem recebe aposentadoria, pensão, reforma ou reserva remunerada pode ter uma parte desses rendimentos isenta.

Esse limite é de R$ 1.903,98 por mês. No entanto, a Receita Federal deixa claro que esse valor não é multiplicado, mesmo que o idoso tenha mais de uma fonte pagadora.

Ainda assim, essa isenção é parcial. Portanto, ela não elimina automaticamente a necessidade de declarar.

Quem precisa declarar o Imposto de Renda em 2026?

Mesmo sendo aposentado, a obrigação pode existir. Em 2026, deve declarar quem:

Recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025;

Teve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte acima de R$ 200 mil;

Possuía bens acima de R$ 800 mil;

Realizou operações em bolsa ou teve ganho de capital.

Quando o aposentado fica dispensado?

Na prática, o aposentado pode ficar dispensado se estiver dentro de todos os limites e não se encaixar em nenhum critério obrigatório.

Por outro lado, basta ter outras fontes de renda para a obrigação voltar. Isso inclui aluguel, investimentos, venda de imóvel com lucro ou patrimônio elevado.

Prazo e orientação da Receita

Neste ano, o prazo para envio vai até 29 de maio. A Receita Federal estima receber cerca de 44 milhões de declarações.

Para evitar erros, o ideal é conferir todos os documentos com atenção. Isso inclui informes de rendimento, dados do INSS, bancos e outras fontes pagadoras.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!