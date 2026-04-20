Cliente é presa por racismo e ameaça de morte contra garçom em bar do Setor Vila Nova, em Goiânia

Entre os xingamentos, a mulher teria chamado o funcionário de "preto", "gordo", "sujo" e ainda ameaçado matá-lo

Ícaro Gonçalves - 20 de abril de 2026

Prisão ocorreu em bar da 5ª Avenida, no Setor Leste Vila Nova (Imagens: Captura de tela/Reprodução)

Uma mulher, de 43 anos, foi presa em flagrante após proferir diversas ofensas racistas contra um garçom de um bar do Setor Leste Vila Nova, em Goiânia. Entre os xingamentos, a mulher teria chamado o funcionário de “preto”, “gordo”, “sujo” e ainda ameaçou matá-lo.

Como apurado pelo Portal 6, o caso ocorreu na noite de domingo (19) em um estabelecimento da 5ª Avenida, e mobilizou equipes da Guarda Civil Metropolitana.

A confusão começou quando a cliente passou a insultar o garçom durante o atendimento. Um outro cliente do local presenciou toda a cena e chamou uma equipe da Guarda Civil.

Com a chegada dos guardas ao bar, o garçom confirmou as ofensas feitas pela cliente. Ele também relatou que a companheira, que está grávida, passou mal após presenciar a situação. O garçom, porém, não quis prestar queixa.

Diante da denúncia, os guardas interviram e pediram a mulher para deixar o local. A suspeita, no entanto, se recusou e continuou com o comportamento agressivo.

Durante a abordagem, a mulher também fez ataques racistas aos próprios guardas civis. Ela disse que os agentes “não sabiam trabalhar por serem negros” e criticou a atuação da equipe.

Com a recusa para deixar o estabelecimento e os xingamentos aos guardas, ela recebeu voz de prisão em flagrante. Ainda assim, a suspeita resistiu à condução, sendo necessário o uso de algemas.

Mesmo detida, a mulher ainda fez uma ameaça direta contra o funcionário do bar. “Vou voltar aqui para matar esse gordo fedorento”, teria dito.

Durante o trajeto até a delegacia, a suspeita se debateu dentro da viatura para simular agressões. Também houve tentativa de agressão contra os agentes, incluindo chutes e uma tentativa de mordida.

Presa em flagrante, a mulher agora deve responder por injúria racial, ameaça e resistência à prisão.

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