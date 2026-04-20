O Pix que custou caro: como uma ajuda de pai para filha de R$ 1.500 por mês virou problema na Receita Federal

Ajuda familiar por Pix parece rotina inocente, mas pode gerar dor de cabeça quando doação e renda não são informadas corretamente

Gustavo de Souza - 20 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Um Pix mensal de pai para filha, feito para aliviar o peso do aluguel, parece uma cena comum na vida de milhões de brasileiros. Mas, quando esse dinheiro entra na conta sem a devida classificação na declaração, o gesto de cuidado pode acabar virando dor de cabeça com o Fisco.

A Receita Federal informa que a declaração do Imposto de Renda é analisada por sistemas que cruzam os dados do contribuinte com informações enviadas por terceiros, como empresas, planos de saúde e instituições financeiras. Quando há divergência entre o que foi declarado e o que aparece nessas bases, a declaração pode cair na malha fiscal.

Portanto, se uma filha recebe R$ 1.500 por mês do pai para pagar o aluguel, esse valor pode ser interpretado como doação e precisa ser informado corretamente na declaração, quando ela for entregue.

A situação fica ainda mais delicada quando a mesma conta também recebe renda informal. Segundo a Receita, valores recebidos de outra pessoa física ou do exterior podem estar sujeitos ao carnê-leão, mecanismo usado para apurar mensalmente o imposto devido nesses casos. Trabalho sem vínculo empregatício está entre as hipóteses listadas pelo órgão.

Isso não significa que qualquer ajuda familiar obrigue alguém a declarar Imposto de Renda. Em 2026, por exemplo, a Receita informa que a obrigatoriedade depende de critérios específicos, como rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 ou rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$ 200 mil no ano.

Além da esfera federal, a doação também pode ter reflexos estaduais. Em Goiás, a Secretaria da Economia informa que doações estão sujeitas ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) e exigem declaração própria antes do ato, o que reforça a necessidade de orientação prévia para evitar sustos futuros.

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