6 golpes da internet que todo mundo precisa ficar atento

A evolução das táticas criminosas exige atenção redobrada em cada clique no ambiente da web

Magno Oliver - 21 de abril de 2026

Tem hackers que conseguem logar no mensageiro de outras pessoas e roubar dados ou pedir dinheiro para os contatos da pessoa. (Foto: Christian Wiedige/Unsplash)

O avanço da digitalização em 2026 trouxe benefícios, mas também sofisticou a atuação de criminosos no ciberespaço. Autoridades de segurança digital e órgãos de proteção ao consumidor alertam para um aumento expressivo em fraudes que utilizam engenharia social e inteligência artificial para enganar usuários.

O objetivo central desses ataques é a extração de dados sensíveis e o desvio de recursos financeiros, muitas vezes explorando a urgência ou a distração das vítimas.

Instituições oficiais, como o Comitê Gestor da Internet no Brasil, reforçam que a educação digital é a barreira mais eficaz contra essas ameaças, que se renovam diariamente para contornar sistemas de segurança convencionais.

6 golpes da internet que todo mundo precisa ficar atento

1. Phishing via Mensagens Instantâneas

Nesse tipo de golpe, o criminoso envia links falsos por aplicativos de conversa ou SMS, prometendo prêmios, descontos ou alertando sobre “problemas na conta bancária”. Ao clicar, o usuário é direcionado a uma página idêntica à original, onde insere senhas que são capturadas instantaneamente.

2. Truque da Falsa Central de Atendimento

Muito em alta em 2026, através de ligações telefônicas que mascaram o número oficial, o golpista se passa por um funcionário de segurança. Ele utiliza termos técnicos e dados reais da vítima para convencê-la a realizar uma transferência ou “atualizar” o aplicativo, instalando, na verdade, um software de acesso remoto.

3. Golpe do Emprego Remoto

Aproveitando a alta demanda por trabalho em casa, anúncios oferecem salários irreais para tarefas simples. Após o contato, o “recrutador” solicita o pagamento de uma taxa para treinamento ou envio de equipamento, desaparecendo logo após o depósito do valor.

4. Perfil de Familiar “Novo Número”

Um clássico, nesse golpe o fraudador utiliza a foto de um parente da vítima em um número desconhecido e alega que o aparelho antigo quebrou. Com um tom de urgência emocional, solicita transferências imediatas para pagar uma conta urgente, aproveitando-se do laço afetivo para evitar checagens.

5. Anúncios de Produtos Tentadores no Preços e Irresistíveis de Comprar

Criminosos criam sites de vendas com preços muito abaixo do mercado, impulsionados por publicidade em redes sociais. O consumidor efetua a compra, mas o produto nunca é enviado e o site sai do ar, dificultando o rastreio do pagamento.

6. Perfil Fake de Autoridade ou Celebridades

Utilizando tecnologias de Deepfake (vídeos ou áudios gerados por IA), golpistas simulam figuras públicas promovendo investimentos milagrosos ou doações para causas inexistentes. A voz e a imagem perfeitas conferem uma falsa credibilidade ao pedido de dinheiro.

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