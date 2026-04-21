Ave rara registrada no Brasil chama atenção de pesquisadores

Ave da espécie trinta-réis-escuro foi registrada no litoral de SC durante monitoramento ambiental realizado por equipe técnica

Gabriel Dias - 21 de abril de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/ Eduardo Augusto Ferreira)

Uma ave considerada rara na região Sul de Santa Catarina chamou a atenção de pesquisadores após ser registrada durante monitoramento ambiental no litoral. O avistamento ocorreu em Passo de Torres e envolveu um exemplar da espécie trinta-réis-escuro (Anous stolidus).

O registro foi feito no dia 2 de abril por uma equipe do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Pelotas (PMP-BP), conduzido pela Educamar.

A ave foi identificada enquanto os profissionais realizavam atividades de rotina nos molhes da Barra do Rio Mampituba, área que faz divisa entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul.

Espécie é incomum no Sul do Brasil

Segundo os pesquisadores, o trinta-réis-escuro é mais comum em regiões tropicais, especialmente no Sudeste e Nordeste do país. Por isso, sua presença no Sul é considerada incomum e relevante para estudos científicos.

A ave possui características marcantes, como plumagem marrom-escura, capuz claro e detalhes brancos ao redor dos olhos. O tamanho varia entre 38 e 40 centímetros. Sua alimentação é baseada em pequenos peixes e lulas, capturados em voos rasantes sobre o mar, sem mergulhos profundos.

Monitoramento reforça a conservação

O registro ocorreu durante atividades regulares de monitoramento, que têm como objetivo acompanhar a fauna marinha e registrar ocorrências ao longo do litoral. Além de resgates de animais, esse trabalho contribui para a produção de dados sobre biodiversidade.

De acordo com o monitor Marcos Costa Melo, a identificação da ave aconteceu de forma inesperada. Ao notar a presença do animal, ele consultou um colega da equipe e, em seguida, realizou o registro fotográfico.

O PMP-BP é uma exigência do licenciamento ambiental federal e é conduzido pelo Ibama. O projeto monitora a faixa litorânea entre a Barra do Rio Araranguá e a Barra do Rio Mampituba.

A Educamar orienta que, ao encontrar animais marinhos encalhados na região, a população entre em contato pelo telefone 0800 641 5665, garantindo atendimento especializado e adequado.

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