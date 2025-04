Aparecida de Goiânia já tem data para receber feirão de imóveis com preços especiais; saiba quando

Visitantes também terão acesso a serviços de correspondentes bancários, com simulação e aprovação de crédito habitacional

Davi Galvão - 08 de abril de 2025

Fachada do Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Google)

O Grupo My Broker irá realizar a 3ª edição do Feirão do Imóvel em parceria com grandes incorporadoras goianas. O evento acontece no estacionamento coberto (setor laranja) do Buriti Shopping, das 10h às 22h, entre os dias 10 e 13 de abril.

O feirão oferece diversas oportunidades para quem deseja adquirir o primeiro imóvel, com opções tanto para a classe média quanto para a classe econômica, com a organização esperando receber mais de 8 mil visitantes.

Até o momento, mais de 40 empreendimentos poderão ser analisados pelo público.

Participam do evento as incorporadoras Louly Inc, Bambuí, Up Inc, CMO Construtora, FR Incorporadora, MRV, Grupo Palme, Dinâmica Incorporadora, NMC Construtora, EBM, Magen Construtora, MZN Incorporadora e FGR Incorporações. As empresas oferecerão condições especiais e exclusivas para quem fechar negócio durante o feirão.

Os visitantes também terão acesso a serviços de correspondentes bancários, com simulação e aprovação de crédito habitacional, inclusive por meio do programa Minha Casa Minha Vida e do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo).

