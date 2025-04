PM em Goiás que estava avisando traficantes sobre operações policiais é preso

Um policial militar (PM) de Goiás foi preso preventivamente nesta terça-feira (08), por suspeita de avisar traficantes sobre operações policiais.

O caso está sendo investigado formalmente pela 1ª Delegacia da Polícia Civil de Trindade, que informou que – além das informações e coordenadas dos policiamentos – ele também cedia armamentos e munições para os criminosos.

As ações estariam afetando diversas operações no município e também na capital, Goiânia.

Responsável pelo caso, o delegado Thiago Martinho detalhou que outras três pessoas foram detidas e que o grupo em questão estava sendo investigado desde o início do ano.

Diversos mandados de busca e apreensão também foram cumpridos, resultando na apreensão de drogas, armas de fogo, celulares, dinheiro e balanças de precisão.

A PMGO já se posicionou sobre o caso e ressaltou que a Corregedoria acompanhou todo o andamento da investigação.

Confira a nota na íntegra:

“A Polícia Militar informa que a operação foi conduzida pela Polícia Civil e destaca que, além da investigação e do inquérito conduzidos pela Polícia Judiciária, a Corporação adotará os procedimentos administrativos cabíveis.



Informamos ainda que a Corregedoria da PMGO acompanhou toda a operação e, após os trâmites legais, conduziu o detido ao presídio militar.



A Polícia Militar de Goiás reitera seu compromisso com a ética e a transparência, não compactuando com desvios de conduta por parte de seus integrantes”.