Empresário de Anápolis investigado em esquema que movimentou R$ 2 bilhões em jogos ilegais deixa prisão

Lenine de Souza deverá usar tornozeleira eletrônica e está proibido de manter contato com outros investigados no caso, segundo jornal

Ícaro Gonçalves - 16 de abril de 2026

Empresário Lenine Araújo de Souza (Imagem: Reprodução/Redes sociais)

O empresário Lenine Araújo de Souza, de 59 anos, deixou a prisão nesta quarta-feira (15) após uma decisão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR). As informações são do Jornal Opção.

Com negócios em Anápolis, Lenine é investigado por participar de um grupo que supostamente comandava jogos ilegais em Goiás e que teria movimentado mais de R$ 2 bilhões.

Segundo a reportagem do Opção, ele conseguiu o direito de responder ao processo em liberdade após deferimento parcial do pedido de habeas corpus apresentado pela defesa.

O empresário agora é monitorado por uma tornozeleira eletrônica e não poderá conversar com nenhum outro investigado no âmbito da Operação ‘Big Fish’.

A decisão é liminar e ainda será analisada em definitivo. Caso descumpra as medidas impostas, Lenine poderá voltar à prisão.

Conforme a investigação da Polícia Civil do Paraná (PCPR), Lenine seria um dos líderes de uma organização criminosa que, além dos jogos, também é suspeita de lavagem de dinheiro.

O filho dele, João Victor Araújo de Souza, de 29 anos, também foi preso no dia 08 de abril. Imóveis em Anápolis ligados à família foram alvos de mandado de busca e apreensão.

Ao todo, foram 55 pessoas presas em meio à Operação ‘Big Fish’, que mobilizou mais de 330 policiais em diferentes estados, e contou com o uso de aeronaves.

O Portal 6 entrou em contato com o TJPR, questionando sobre a decisão. Em nota, o órgão informou que o processo está sob sigilo.

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