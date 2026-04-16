Fim da francesinha: novas tendências de esmaltação vão dominar o verão de 2026

Novos estilos valorizam brilho suave, textura e cores modernas, acompanhando uma estética mais leve e sofisticada

Daniella Bruno -
As tendências de unhas verão 2026 abandonam a francesinha e apostam em brilho difuso, tons profundos e acabamentos sensoriais
(Imagem: Ilustração/Freepik)

A beleza está em constante transformação e acompanha não apenas as mudanças de estação, mas também o comportamento e o estilo de vida das pessoas.

Nos últimos anos, a estética passou a valorizar um visual mais natural, sofisticado e sensorial. Com isso, os excessos perdem espaço, enquanto propostas mais sutis ganham força.

Nesse cenário, tendências clássicas começam a ficar para trás. A tradicional francesinha, por exemplo, já não ocupa mais o centro das atenções.

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Em seu lugar, surgem acabamentos mais orgânicos, luminosos e contemporâneos, que definem as tendências de unhas para o verão de 2026.

Do minimalismo sofisticado às cores intensas

Em primeiro lugar, o minimalismo se reinventa. Em vez do branco marcado da francesinha, entram em cena tons leitosos e acabamentos perolados.

O chamado “milky finish” cria um efeito suave, quase translúcido, enquanto o brilho opalescente adiciona profundidade sem exageros.

Além disso, algumas cores ganham destaque e ajudam a definir a estética da temporada. Entre elas, o Cloud Dancer, um off-white leitoso que cria um visual limpo e elegante, e o Pearl Finish, que traz um brilho perolado discreto.

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milky finish
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milky finish

Já o Blueberry aparece como um azul-arroxeado profundo, ideal para peles bronzeadas.

Por outro lado, tons mais intensos também conquistam espaço. O Chocolate Cherry mistura cereja escura com fundo amarronzado, criando um efeito sofisticado e levemente dramático.

Enquanto isso, o Butter Yellow surge como um amarelo suave que moderniza as cores claras e adiciona delicadeza.

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Ao mesmo tempo, efeitos mais ousados entram em cena. As chamadas “mermaid nails”, por exemplo, apostam em esmaltes multicromáticos que mudam de cor conforme a luz. Assim, tons de azul, verde-água e prata se misturam e criam um efeito iridescente inspirado no fundo do mar.

Com isso, o verão deixa de ser dominado apenas por cores claras e passa a incorporar profundidade, contraste e movimento.

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Texturas, degradês e a estética natural

Por outro lado, a criatividade aparece com força nas texturas. O efeito “jelly” ganha destaque ao trazer unhas translúcidas com aparência vitrificada, que lembram vidro colorido.

Entre os exemplos, o tom Maple Syrup, um âmbar translúcido, cria um visual moderno, saudável e com acabamento luminoso.

Além disso, os degradês também voltam com força. O neon, que antes surgia de forma intensa, agora aparece suavizado em transições delicadas, como no efeito ombré. Dessa forma, cores vibrantes se tornam mais elegantes e fáceis de usar no dia a dia.

Enquanto isso, a nail art segue uma linha mais minimalista. Detalhes como micro-pontos, listras finas e aplicações discretas de folha de ouro reforçam a estética do “quiet luxury”. Assim, o foco deixa de ser o excesso e passa a ser a precisão.

Por fim, a inspiração na natureza se consolida como um dos pilares da temporada. Tons terrosos, acabamentos orgânicos e referências botânicas criam uma conexão direta com o ambiente natural, deixando o visual mais atual.

Um novo olhar sobre a beleza das unhas

Portanto, o verão de 2026 marca uma virada importante na estética das unhas. Em vez de padrões rígidos, a tendência valoriza liberdade, textura e expressão individual.

Mais do que seguir regras, a proposta agora é explorar sensações visuais — seja por meio do brilho difuso, das cores profundas ou dos acabamentos translúcidos. Assim, cada escolha se torna uma forma de comunicar estilo de maneira sutil, mas impactante.

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Daniella Bruno

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) e estagiária de SEO do Portal 6, em Goiânia. Atua na produção e otimização de conteúdos digitais, com foco em matérias soft sobre comportamento, curiosidades e temas do cotidiano.

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