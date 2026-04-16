Adolescente de 14 anos morre após passar mal durante treino em escolinha de futebol em Goiás

Segundo a Secretaria de Saúde, Myguel chegou à unidade sem pulso, e a causa da morte ainda será apontada pelo SVO

Ícaro Gonçalves - 16 de abril de 2026

Morte de adolescente gera comoção no interior de Goiás (Imagem: Reprodução/ Instagram de Myguel Martins Oliveira e da Prefeitura de Heitoraí)

Um adolescente, de 14 anos, morreu na última quarta-feira (14) após passar mal enquanto treinava em uma escolinha de futebol na cidade de Heitoraí, na região Noroeste de Goiás.

Após o mal-estar, Myguel Martins Oliveira chegou a ser levado a uma unidade de saúde do município, mas chegou ao local já sem batimentos cardíacos. Uma equipe médica fez manobras de reanimação, que não surtiram efeito.

A real causa da morte ainda é incerta. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SOV) para a identificação da causa da morte.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Alison Paulinelle, o jovem deu entrada na unidade já sem pulso e não reagiu aos procedimentos realizados pela equipe.

Responsável pelo time mantido pela Prefeitura de Heitoraí, Pedro Augusto informou que o adolescente participava de um treino na escolinha de futebol quando passou mal.

O jovem era aluno do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Deputado José Alves de Assis, e tanto a instituição de ensino quanto a administração municipal divulgaram notas sobre o ocorrido.

Em nota, a unidade em que estudava lamentou a morte do estudante e prestou solidariedade à família.

A Prefeitura de Heitoraí também manifestou pesar pela morte do adolescente e informou que se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor.

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