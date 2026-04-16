“Golpe muito bem elaborado”, diz presidente da Câmara de Anápolis sobre calote de Vanessa Marega

Empresária lesou mais de 600 pessoas e pode levar multa de até R$ 16 milhões por conta disso

Natália Sezil - 16 de abril de 2026

Andreia Rezende se manifestou sobre golpes de Vanessa Marega. (Foto: Reprodução)

Presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Andreia Rezende (Avante) usou as redes sociais nesta quinta-feira (16) para se posicionar a favor dos consumidores e falar sobre o caso Vanessa Marega.

A empresária citada ganhou repercussão ao longo da semana após mais de 600 pessoas denunciarem ter sido vítimas de golpe.

Vanessa chamava atenção ao fazer promoções de eletrodomésticos e eletrônicos com descontos quase inacreditáveis. Celulares iPhone, por exemplo, chegavam a ser vendidos com até 70% de desconto.

A empresária conseguia convencer por meio de supostos relatos. Ela mostrava a movimentação constante de compras, depoimentos de entregas feitas e avaliações dos produtos. Quando clientes efetuavam o pagamento, eram bloqueados.

Andreia ressaltou o esquema de pirâmide observado, disse se tratar de um golpe muito bem elaborado e destacou o método adotado por Vanessa.

“‘Ah, mas o preço era absurdo, não tinha como acreditar nisso’. Tinha, porque ela entregou muitos produtos, fazendo assim uma relação de confiança com as pessoas que já tinham comprado e recebido os produtos, e estabelecendo uma expectativa para as pessoas que também foram confiando nesse processo”.

A vereadora deu atenção, ainda, aos efeitos deixados pelo golpe. “Não é só prejuízo financeiro. É confiança quebrada, é gente que acreditou e saiu no prejuízo”, escreveu.

“A internet não é terra sem lei”, declarou. “O Código do Consumidor defende essas transações, e você merece ter seu direito garantido”.

Por fim, Andreia deixou um recado: quem foi vítima deve registrar o boletim de ocorrência e procurar os órgãos de defesa do consumidor. Também alertou: “cuidado com ofertas ‘boas demais’ na internet. Informação e atenção são essenciais”.

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