Placa chama atenção por aviso curto e grosso direcionado a tutores de pets

Falta de responsabilidade de pais e mães de pet foi o estopim para decisão

Davi Galvão - 10 de abril de 2025

Placa foi fixada em frente ao imóvel. (Foto: Reprodução)

Algumas regras e normas de conduta para viver em sociedade, apesar de serem de conhecimento geral, ainda são continuamente desrespeitadas por certas pessoas.

Não é novidade para ninguém, especialmente pais e mãe de pet, que os animaizinhos gostam de fazer as necessidades ao saírem de casa e darem um volta pela redondeza.

Porém, uma moradora, cansada de lidar diariamente com sujeira e dejetos na frente de casa, resolveu tomar uma atitude inusitada para dar um basta com a situação.

Assim, ela fixou uma placa, na frente do imóvel, contendo um aviso curto e grosso aos desavisados que insistem em não recolher as fezes dos pets.

“Favor levarem seus cachorros para fazerem as necessidades em frente às suas casas”, foi a mensagem fixada na placa.

A expectativa é de que, caso a situação volte a ocorrer, o tutor pense duas vezes antes de simplesmente ir embora e deixar a sujeira para trás.

O ideal realmente seria que cada um saísse de casa já com uma sacolinha para recolher as fezes, mas pelo que tudo indica, nem sempre é possível contar com o bom senso de terceiros.

