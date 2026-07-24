Valor da multa para academia que furtava energia suficiente para abastecer 300 casas é divulgado pela concessionária

Ligação clandestina desviou mais de 44 mil kWh, quantidade equivalente ao consumo mensal de aproximadamente 300 residências

(Foto: Divulgação/Neoenergia Pernambuco)

Uma academia localizada em Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, foi multada em R$ 50 mil após uma ligação clandestina de energia ser identificada pela Neoenergia Pernambuco.

A irregularidade foi encontrada durante uma vistoria realizada na quarta-feira (15). Conforme a distribuidora, os técnicos constataram que o estabelecimento estava conectado diretamente à rede elétrica, sem que o consumo passasse pelo sistema de medição.

Com isso, a energia utilizada pela academia não era registrada. A Neoenergia informou ter recuperado mais de 44 mil kWh, quantidade equivalente ao consumo médio mensal de aproximadamente 300 imóveis.

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Fornecimento foi regularizado

Após a identificação da fraude, a equipe instalou um novo medidor no estabelecimento, regularizando o fornecimento. A empresa também informou que dará continuidade à implantação de um sistema de medição encapsulado.

Segundo a distribuidora, a tecnologia proporciona mais segurança e dificulta intervenções indevidas nos equipamentos usados para registrar o consumo.

O supervisor de Operações da Neoenergia Pernambuco, Fábio Muniz, afirmou que a empresa utiliza tecnologia e inteligência operacional para combater desvios e ampliar a segurança da rede.

A concessionária ainda destacou que o furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal. Além das consequências legais, ligações clandestinas podem provocar choques elétricos, incêndios e interrupções no fornecimento.

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