Valor da multa para academia que furtava energia suficiente para abastecer 300 casas é divulgado pela concessionária
Ligação clandestina desviou mais de 44 mil kWh, quantidade equivalente ao consumo mensal de aproximadamente 300 residências
Uma academia localizada em Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, foi multada em R$ 50 mil após uma ligação clandestina de energia ser identificada pela Neoenergia Pernambuco.
A irregularidade foi encontrada durante uma vistoria realizada na quarta-feira (15). Conforme a distribuidora, os técnicos constataram que o estabelecimento estava conectado diretamente à rede elétrica, sem que o consumo passasse pelo sistema de medição.
Com isso, a energia utilizada pela academia não era registrada. A Neoenergia informou ter recuperado mais de 44 mil kWh, quantidade equivalente ao consumo médio mensal de aproximadamente 300 imóveis.
Fornecimento foi regularizado
Após a identificação da fraude, a equipe instalou um novo medidor no estabelecimento, regularizando o fornecimento. A empresa também informou que dará continuidade à implantação de um sistema de medição encapsulado.
Segundo a distribuidora, a tecnologia proporciona mais segurança e dificulta intervenções indevidas nos equipamentos usados para registrar o consumo.
O supervisor de Operações da Neoenergia Pernambuco, Fábio Muniz, afirmou que a empresa utiliza tecnologia e inteligência operacional para combater desvios e ampliar a segurança da rede.
A concessionária ainda destacou que o furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal. Além das consequências legais, ligações clandestinas podem provocar choques elétricos, incêndios e interrupções no fornecimento.
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