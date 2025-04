Conheça a cidade goiana especialista em produzir o que a maioria dos brasileiros tem no armário

Município está localizado no Vale do São Patrício, em um dos principais pontos da região Norte de Goiás

Paulo Roberto Belém - 12 de abril de 2025

Jaraguá é um polo da moda jeans em Goiás, sendo a principal do Centro-Oeste (Foto: Divulgação)

Uma cidade goiana do Vale do São Patrício, localizada em um ponto do Norte Goiano, é conhecida por ser um polo de confecção de um item que quase a totalidade da população brasileira tem no armário e usa.

Trata-se de Jaraguá, especialista na moda jeans, protagonizada por calças, shorts, saias, jaquetas, camisas e outras peças que podem ser confeccionadas com o pano, podendo ser da tonalidade tradicional ou de múltiplas cores.

Justificando a informação, cerca de 80 mil peças são produzidas diariamente, chegando a uma média de quase 4 milhões por mês, contabilizou o portal Jeans Wear, especialista no segmento. Isto dá à cidade o título de principal polo de confecção do Centro-Oeste.

Os produtos têm como destino, principalmente, as lojas da região da Rua 44, em Goiânia, que concentra um polo comercial que atrai milhares de compradores a atacado para revenda, tanto o público que compra a varejo.

Jaraguá é uma das principais cidades do Norte do estado. Com mais de 45 mil habitantes, o município preserva construções históricas, como a Igreja Nossa Senhora da Penha e a Matriz Nossa Senhora do Rosário.

Na cidade, também ocorrem as tradicionais cavalhadas, sendo contemplada com uma das etapas do Circuito Estadual deste movimento cultural.

Segundo a Goiás Turismo, a cidade também possui belezas naturais e atrações que oferecem atividades de ecoturismo e aventura. O Parque Estadual da Serra de Jaraguá, com seus 520 metros de altitude, é o destaque.

O local abriga a segunda melhor rampa de decolagem de parapente do Brasil, além de trilhas e dois sítios arqueológicos: Petróglifos e Ruínas, de acordo com o site governamental especializado em turismo.

