De Goiânia para o mundo: A série baseada em fatos reais que é o maior sucesso brasileiro da Netflix este ano

“Emergência Radioativa” levou para o streaming global a história do acidente com o Césio-137 em Goiânia e alcançou o topo da Netflix entre as produções de língua não inglesa

Gabriel Yuri Souto - 13 de abril de 2026

(Foto: Divulgação/Netflix)

Uma história que marcou Goiânia voltou ao centro das atenções por causa de uma produção brasileira que ganhou força na Netflix.

“Emergência Radioativa”, inspirada no acidente com o Césio-137, estreou em 18 de março de 2026 e rapidamente virou um dos maiores destaques nacionais da plataforma naquele ano.

Além do sucesso no Brasil, a série também chamou atenção fora do país. Na semana de 23 de março de 2026, a produção alcançou o primeiro lugar global entre as séries de língua não inglesa da Netflix.

Antes disso, ela já havia estreado no Top 10, o que mostrou crescimento poucos dias após o lançamento.

“Emergência Radioativa” relembra tragédia que marcou Goiânia

A minissérie acompanha médicos, físicos e equipes de resposta que tentam conter os danos provocados pela radiação. Ao mesmo tempo, a trama revisita um dos episódios mais marcantes da história recente do Brasil.

Além disso, a produção mostra a corrida contra o tempo para salvar vidas e reduzir os impactos do desastre. Por isso, a série mistura reconstrução histórica, drama e tensão em uma narrativa baseada em fatos reais.

Produção brasileira ganhou força dentro e fora do país

O elenco reúne nomes conhecidos e ajudou a aumentar a repercussão da obra. Com isso, “Emergência Radioativa” ampliou o interesse do público por uma história que ainda provoca impacto em Goiás e no restante do país.

Além do apelo emocional, a série também se beneficiou do alcance internacional da Netflix. Dessa forma, a tragédia que aconteceu em Goiânia ganhou projeção mundial e voltou a despertar curiosidade sobre o caso real.

Série reforça força de histórias brasileiras no streaming

O desempenho da produção mostra como histórias locais podem alcançar público global. Nesse caso, Goiânia deixou de ser apenas o cenário de uma tragédia histórica e passou a ocupar espaço de destaque em uma das séries brasileiras mais comentadas da Netflix em 2026.

Assim, “Emergência Radioativa” foi além do entretenimento. A série reacendeu a memória sobre o acidente com o Césio-137 e, ao mesmo tempo, reforçou a força das produções brasileiras baseadas em fatos reais.

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