Não é só soja: a cidade goiana que se tornou a capital da produção de grãos e leite e está ditando o futuro do agronegócio no Brasil

Localizada no Sudoeste de Goiás, Jataí se consolidou como uma das maiores potências do agronegócio nacional, unindo alta produtividade, tecnologia e diversificação da produção

Gabriel Dias - 07 de fevereiro de 2026

Imagem aérea de Jataí. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Jataí)

Quando se fala em agronegócio em Goiás, o nome de Jataí aparece com destaque nacional. Conhecida historicamente pela produção de soja, a cidade do Sudoeste goiano ampliou sua vocação, e atualmente se firma como uma verdadeira potência na produção de grãos e leite, se tornando referência em produtividade, inovação e sustentabilidade no campo.

O resultado é uma economia fortemente baseada no campo, que movimenta bilhões de reais todos os anos e gera milhares de empregos diretos e indiretos.

A exportação de grãos no Brasil

A soja é um dos produtos de maior destaque da vocação agroexportadora brasileira, e Jataí tem um papel determinante nessa valorização, por ser uma das maiores produtoras do grão.

Além disso, o município também se destaca pela expressiva produção de milho, sorgo e feijão, consolidando um sistema agrícola diversificado e menos dependente de um único produto.

Essa diversificação é estratégica. Ela garante maior estabilidade econômica aos produtores, também reduzindo riscos climáticos e fortalecendo o papel da cidade no abastecimento interno e nas exportações do agronegócio brasileiro.

A crescente produção de leite

Outro setor que vem ganhando protagonismo na cidade é a produção de leite. Jataí figura entre as maiores produtoras de leite de Goiás, com propriedades altamente tecnológicas, manejo moderno e foco em qualidade.

A atividade leiteira se tornou um pilar econômico importante, fortalecendo cooperativas locais, indústrias de laticínios e a renda no campo, além de gerar mão de obra para moradores da região.

A tecnologia na região

Além da qualidade do solo e o clima favorável, o fator que destacou Jataí como uma produtora de destaque é o investimento em tecnologia agrícola, que diminui os custos, e maximiza a produção.

Com tecnologia robusta, investimento em um sistema agrícola diversificado, e, por fim, a vantagem da localização, Jataí cada vez mais se projeta como uma das potências do agronegócio brasileiro.

