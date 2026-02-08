A capital brasileira que superou a Europa em qualidade de vida e virou o destino dos sonhos para quem busca natureza e qualidade de vida

Com mais de 30 parques urbanos, custo de vida acessível e índices ambientais acima da média, Goiânia se destaca em rankings internacionais e atrai novos moradores em busca de bem-estar e sustentabilidade

Gabriel Dias - 08 de fevereiro de 2026

(Foto: Cristiano Borges/Divulgação)

Goiânia tem chamado atenção dentro e fora do Brasil ao figurar em rankings internacionais que avaliam qualidade de vida, sustentabilidade e bem-estar urbano, e é conhecida pela ONU como uma Cidade Arborizada do Mundo.

A capital brasileira passou a ser comparada a cidades europeias — e, em alguns critérios, chegou a superá-las.

Capital mais verde do Brasil

Conhecida como a capital mais arborizada do Brasil, Goiânia possui mais de 30 parques urbanos, entre eles o Parque Flamboyant, Vaca Brava, Areião e o Bosque dos Buritis.

A cidade tem uma das maiores proporções de área verde por habitante do mundo, índice que supera o recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Esse fator impacta diretamente na qualidade do ar, no clima mais ameno e no bem-estar da população, aspectos muito valorizados em índices globais sobre a qualidade de vida.

Boa cidade para viver bem

Combinando natureza abundante, vida urbana equilibrada e possibilidade de crescimento, Goiânia deixou de ser apenas uma capital regional para se tornar referência nacional, e até mesmo internacional, em qualidade de vida.

O reconhecimento reforça o potencial da cidade como destino ideal para quem busca viver bem, longe do caos das grandes metrópoles, sem largar a estrutura, lazer e contato com a natureza.

