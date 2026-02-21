Cidade brasileira com mais de 1 milhão de árvores conquista título de mais arborizada do mundo

Reconhecimento internacional destaca capital brasileira que alia crescimento urbano a políticas contínuas de plantio e manejo ambiental

Isabella Victória - 21 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Correiodoestado.com)

Imagine caminhar por avenidas largas, praças sombreadas e parques espalhados por diferentes bairros — e, ao mesmo tempo, estar em uma capital que cresce de forma acelerada.

Pois foi justamente essa combinação entre desenvolvimento urbano e planejamento ambiental que colocou Goiânia em evidência no cenário internacional.

Com mais de 1 milhão de árvores distribuídas entre ruas, parques e áreas de preservação, a cidade conquistou reconhecimento global como a mais arborizada do mundo.

Além disso, o título integra o programa “Cidades Árvores do Mundo”, iniciativa ligada à FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) e à Fundação Arbor Day.

Como Goiânia se tornou referência em arborização

Nos últimos quatro anos, a cidade plantou mais de 380 mil novas árvores, ampliando sua cobertura verde de forma planejada.

O trabalho vai muito além do plantio: envolve podas técnicas, substituição de árvores comprometidas e orientação à população sobre quais espécies são ideais para calçadas e quintais.

Além disso, normas municipais determinam que cada lote residencial tenha pelo menos uma árvore na frente, transformando a arborização em um requisito urbanístico.

A estratégia garante sombra, conforto térmico e uma cidade mais agradável para todos os moradores.

Estratégias que garantem árvores saudáveis e seguras

O sucesso de Goiânia se deve à combinação de ações técnicas e sociais:

Plantio planejado : escolha de espécies nativas e adaptadas ao clima local.

: escolha de espécies nativas e adaptadas ao clima local. Manutenção contínua : podas regulares, remoção de árvores em risco e recuperação do solo.

: podas regulares, remoção de árvores em risco e recuperação do solo. Participação da comunidade: campanhas de adoção de mudas e educação ambiental.

Essa integração entre poder público e população assegura que as árvores cresçam de forma saudável, segura e harmonizada ao cotidiano urbano.

Um modelo nacional e internacional

Levantamentos do IBGE mostram que Goiânia lidera o ranking de áreas verdes entre as capitais brasileiras e na América do Sul.

A cidade combina grandes parques com praças e alamedas menores, garantindo que a população tenha fácil acesso a sombra, lazer e contato com a natureza.

O título também traz benefícios concretos: redução de ilhas de calor, melhoria na qualidade do ar, proteção de nascentes e melhor escoamento da água da chuva.

Bairros arborizados tendem a se valorizar, atraindo investimentos e incentivando iniciativas de sustentabilidade urbana.

Arborizar é um compromisso coletivo

O reconhecimento internacional reforça que a arborização urbana não depende apenas de políticas públicas, mas também da participação de cada morador.

Plantar, cuidar e proteger as árvores tornou-se parte da infraestrutura essencial de Goiânia — e um exemplo para cidades do Brasil e do mundo.

Cada árvore preservada é um passo para uma cidade mais saudável, agradável e preparada para o futuro, provando que crescimento urbano e natureza podem coexistir de maneira exemplar.

