Cidade brasileira com mais de 1 milhão de árvores conquista título de mais arborizada do mundo
Reconhecimento internacional destaca capital brasileira que alia crescimento urbano a políticas contínuas de plantio e manejo ambiental
Imagine caminhar por avenidas largas, praças sombreadas e parques espalhados por diferentes bairros — e, ao mesmo tempo, estar em uma capital que cresce de forma acelerada.
Pois foi justamente essa combinação entre desenvolvimento urbano e planejamento ambiental que colocou Goiânia em evidência no cenário internacional.
Com mais de 1 milhão de árvores distribuídas entre ruas, parques e áreas de preservação, a cidade conquistou reconhecimento global como a mais arborizada do mundo.
Além disso, o título integra o programa “Cidades Árvores do Mundo”, iniciativa ligada à FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) e à Fundação Arbor Day.
Como Goiânia se tornou referência em arborização
Nos últimos quatro anos, a cidade plantou mais de 380 mil novas árvores, ampliando sua cobertura verde de forma planejada.
O trabalho vai muito além do plantio: envolve podas técnicas, substituição de árvores comprometidas e orientação à população sobre quais espécies são ideais para calçadas e quintais.
Além disso, normas municipais determinam que cada lote residencial tenha pelo menos uma árvore na frente, transformando a arborização em um requisito urbanístico.
A estratégia garante sombra, conforto térmico e uma cidade mais agradável para todos os moradores.
Estratégias que garantem árvores saudáveis e seguras
O sucesso de Goiânia se deve à combinação de ações técnicas e sociais:
- Plantio planejado: escolha de espécies nativas e adaptadas ao clima local.
- Manutenção contínua: podas regulares, remoção de árvores em risco e recuperação do solo.
- Participação da comunidade: campanhas de adoção de mudas e educação ambiental.
Essa integração entre poder público e população assegura que as árvores cresçam de forma saudável, segura e harmonizada ao cotidiano urbano.
Um modelo nacional e internacional
Levantamentos do IBGE mostram que Goiânia lidera o ranking de áreas verdes entre as capitais brasileiras e na América do Sul.
A cidade combina grandes parques com praças e alamedas menores, garantindo que a população tenha fácil acesso a sombra, lazer e contato com a natureza.
O título também traz benefícios concretos: redução de ilhas de calor, melhoria na qualidade do ar, proteção de nascentes e melhor escoamento da água da chuva.
Bairros arborizados tendem a se valorizar, atraindo investimentos e incentivando iniciativas de sustentabilidade urbana.
Arborizar é um compromisso coletivo
O reconhecimento internacional reforça que a arborização urbana não depende apenas de políticas públicas, mas também da participação de cada morador.
Plantar, cuidar e proteger as árvores tornou-se parte da infraestrutura essencial de Goiânia — e um exemplo para cidades do Brasil e do mundo.
Cada árvore preservada é um passo para uma cidade mais saudável, agradável e preparada para o futuro, provando que crescimento urbano e natureza podem coexistir de maneira exemplar.
