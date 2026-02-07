A cidade goiana que guarda um tesouro bilionário no subsolo e se tornou a nova aposta da indústria nacional

Com minas e complexos industriais voltados a nióbio e fosfato, Catalão entrou no radar das terras raras, e passou a ser vista como peça-chave para tecnologia, siderurgia e fertilizantes

No Sudeste de Goiás, Catalão deixou de ser apenas um polo regional para ganhar status de município estratégico em discussões que vão de fertilizantes à transição energética, pela sua alta concentração de nióbio e fosfato.

Esse “pacote” mineral é um trunfo raro. Em um mundo que disputa matéria-prima para produzir desde aço mais resistente até componentes de carros elétricos e turbinas eólicas, a cidade passou a ser tratada como um ativo geoeconômico e não apenas um ponto no mapa.

Nióbio e Fosfato

O nióbio é usado principalmente para melhorar o desempenho de ligas metálicas, com aplicações em setores como siderurgia, infraestrutura e equipamentos industriais. Em Goiás, operações instaladas na região de Catalão colocaram o estado entre os endereços brasileiros associados a essa cadeia de produção.

Se o nióbio conecta Catalão à indústria de transformação, o fosfato conecta a cidade diretamente à segurança alimentar e ao agronegócio, por ser um minério relacionado ao fósforo, essencial para a saúde celular. O insumo é base para fertilizantes fosfatados usados em larga escala no campo.

Terras raras: o próximo capítulo que pode elevar o jogo

Além do que já é explorado, a cidade ganhou holofotes por pesquisas e movimentações em torno de terras raras, um grupo de elementos decisivo para tecnologias avançadas (ímãs permanentes, eletrônica, defesa e energia renovável).

A própria Prefeitura de Catalão já divulgou que o município caminha para se posicionar como referência no tema, e se tornou um ponto de interesse para a indústria nacional, que busca investimentos no setor de tecnologia.

Esses são insumos estratégicos para aço, tecnologia e fertilizantes, cadeias que impactam diretamente infraestrutura, competitividade e agro, e dão um novo olhar à cidade.

