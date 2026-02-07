A cidade goiana que não para de crescer é comparada a um verdadeiro formigueiro humano

Com densidade demográfica de 1.885 hab/km², Aparecida de Goiânia “encosta” em Goiânia e vira sinônimo de ruas cheias, novos bairros e expansão acelerada

Gabriel Dias - 07 de fevereiro de 2026

Imagem mostra vista aérea de Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação)

Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital goiana, é um daqueles lugares onde basta dar uma volta em horário de pico para entender por que tanta gente chama a cidade de “formigueiro humano”.

A impressão de movimento constante tem um motivo prático: o município tem densidade demográfica de 1.885,30 habitantes por km², uma das maiores de Goiás, segundo o Censo do IBGE de 2022.

Mais pessoas em um espaço menor

No mesmo censo de 2022, o IBGE estimou que a cidade chegou a 556.021 habitantes no ano. Já no censo mais recente de 2025, as estimativas são de que a cidade chegou a 556.021, tendo um aumento de aproximadamente 5%, em um período de apena 3 anos.

Só que esse “formigueiro” não é apenas sobre quantidade de pessoas — é também sobre território. A área da cidade goiana é de aproximadamente 279,954 km². Quando se coloca tudo na conta, o resultado é uma cidade com bairros densos, tráfego intenso e comércio pulsando o dia todo.

O que explica esse crescimento acelerado?

Aparecida de Goiânia se consolidou como uma alternativa para quem trabalha ou circula diariamente por Goiânia e região, mas busca morar em áreas com oferta grande de bairros em expansão urbana, que apresentam grande potencial de crescimento.

Esse vínculo urbano entre as duas cidades intensificou a ocupação de regiões inteiras — e o crescimento desenfreado da cidade.

As dificuldades do formigueiro humano

Apesar dos avanços no comércio, indústria e urbanização do local, Aparecida de Goiânia sofre com os problemas característicos de centros urbanos brasileiros que cresceram rapidamente, sem o devido planejamento. Os desafios que afetam os moradores, são:

Mobilidade urbana : mais carros e ônibus disputando o mesmo espaço, principalmente nos eixos que conectam Aparecida a Goiânia, gerando engarrafamentos e dificuldade para se locomover.

Pressão sobre serviços públicos : saúde, educação e atendimento social precisam acompanhar o ritmo de chegada de novos moradores.

Infraestrutura e planejamento: ruas, drenagem, iluminação e transporte têm que evoluir com novos bairros e loteamentos.

Uma cidade em expansão

Com mais de 1800 moradores por km², a cidade goiana se tornou uma das cidades mais compactar, e atraentes, para moradores do estado que buscam morar nas grandes metrópoles, e a tendência é esse crescimento acelerado continuar.

E é justamente essa soma: número alto de moradores, território limitado e expansão constante, que faz Aparecida ter fama de “formigueiro humano” em Goiás.

