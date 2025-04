6 festivais gastronômicos em Goiás que bombam e você não pode perder; conheça os meses

Já pegue a sua agenda para ficar por dentro dos pratos quentes por todo território goiano

Anna Júlia Steckelberg - 10 de abril de 2025

(Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

Se você acha que Goiás é só pequi e pamonha, você está certo (em partes)!

Ao longo de todo ano, o estado goiano é palco de alguns dos festivais gastronômicos mais animados e saborosos do Brasil. Tem comida de chef, tem quitanda da roça, tem café gourmet e, claro, muito prato feito com o nosso querido Cerrado no coração (e no tempero).

A seguir, confira seis festivais gastronômicos em Goiás que acontecem em 2025, e os meses certinhos pra você marcar no calendário e ir com fome!

6 festivais gastronômicos em Goiás que bombam e você não pode perder; conheça os meses:

1. Festival Gastronômico Cozinha Raiz de Pirenópolis

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gilmar Borges (@ogilmarborgeschef)

Quando: Setembro

Descrição: Realizado na charmosa cidade de Pirenópolis, este festival destaca a “Gastronomia Raiz Ancestral”, reunindo chefes de cozinha que oferecem pratos especiais inspirados nas tradições locais.

2. Festival Gourmet Goiânia

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Festival Gourmet Goiânia (@festivalgourmetgoiania)

Quando: Fevereiro a março​

Descrição: Este evento reúne 23 restaurantes de alta gastronomia em Goiânia, oferecendo menus completos (entrada, prato principal e sobremesa) a preços fixos, proporcionando uma experiência culinária acessível e sofisticada.

3. Festival Gastronômico do Cerrado e Festa do Milho

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bruno Peixoto (@brunopeixotooficial)

Quando: Maio​

Descrição: Realizado em Santo Antônio de Goiás, este festival celebra a riqueza gastronômica do Cerrado e a cultura local, com destaque para pratos à base de milho e outras iguarias regionais.

4. Café Fest

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Café Fest Cerrado (@cafefest_cerrado)

Quando: Abril​

Descrição: Realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, o Café Fest celebra a cultura do café com degustações, feira de artesanato, palestras e atrações musicais, proporcionando uma experiência sensorial completa. ​

5. Festival Brasil Sabor

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Xico da Carne (@xicodacarne)

Quando: Maio a junho

Descrição: Este festival ocorre em diversas cidades, incluindo Anápolis, Goiânia e Rio Verde, reunindo restaurantes que oferecem pratos exclusivos e promocionais, destacando a diversidade da culinária brasileira.

6. PiriGastrô

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Circuito Sabor e Som (@circuitosaboresom)

Quando: Agosto

Descrição: O PiriGastrô é um festival que combina gastronomia e música em Pirenópolis. A edição de 2025 contará com diversas estações de restaurantes locais e shows de artistas que ainda não foram divulgados.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!