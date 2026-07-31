Dupla Sena 2990: confira o resultado desta sexta-feira (31); prêmio é de R$ 270 mil

Para ganhar uma fatia da bolada na Dupla Sena, é preciso acertar 2, 3, 4 ou 5 números

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Dupla Sena 2990 terá o sorteio realizado nesta sexta-feira (31), a partir das 21h, pela Caixa Econômica Federal.

No entanto, você pode conferir o resultado do sorteio da Dupla Sena 2990 neste mesmo link logo após a divulgação dos números por parte do banco público.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou o site Loterias Online também estão disponíveis.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta mínima na Dupla Sena custa atualmente R$ 3. Portanto, com apenas um bilhete, você tem o dobro de chances de ganhar.

O prêmio de hoje está acumulado em R$ 270 mil. Para ganhar uma fatia da bolada, é preciso acertar 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou no segundo sorteio.

Resultado da Dupla Sena 2990

Primeiro sorteio: 11 – 13 – 14 – 25 – 35 – 38 Segundo sorteio: 07 – 15 – 19 – 23 – 40 – 46

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação do bilhete em uma agência da Caixa.

Quando você joga na Dupla Sena, todos saem ganhando. Uma porcentagem dos valores arrecadados com as apostas é repassada ao Governo Federal para que retorne à sociedade em forma de benefícios sociais.

Assim, mesmo que o seu bilhete não seja premiado, ele contribuirá com melhorias e incentivos nas áreas de saúde, cultura, segurança e esporte.