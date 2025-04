Denúncia do presidente do Goianésia foi pontapé para investigação de manipulação de partidas de futebol

Aliciador ofereceu R$ 300 mil para dirigente e investimento milionário no clube se ele vendesse resultados de partida

Augusto Araújo - 09 de abril de 2025

Polícia Civil de Goiás deu início a investigação de manipulação de jogos de futebol. (Foto: Divulgação/ PCGO)

Na manhã desta quarta-feira (09), a Polícia Civil (PC) concedeu uma entrevista coletiva explicando a investigação da operação “Jogada Marcada”, que apura suspeitas de manipulação em partidas de futebol, teve início após uma denúncia do presidente do Goianésia Esporte Clube, Alcir Marques.

Conforme o delegado Eduardo Gomes, da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), o dirigente do clube relatou que recebeu uma proposta de um aliciador, pedindo para que ele “vendesse” cinco jogos do clube interiorano.

“Esse articulador queria fazer um investimento no time, porém, o time tinha obrigação de, em qualquer momento do campeonato, ceder para essa pessoa cinco resultados, aonde, através desses resultados, ele poderia fazer as apostas e teria aí o retorno do investimento”, detalhou o chefe da investigação.

Os valores girariam na casa de R$1 milhão para o clube, mais R$ 300 mil para o presidente do Goianésia. Só que, o que surpreendeu o aliciador foi o fato de que Alcir Marques era um delegado de polícia, e rapidamente registrou a denúncia do caso.

Crime organizado

Assim, já estaria aí consumado um crime, que foi a oferta de valores para manipulação dos resultados. A partir desse ponto, a PC tomou a iniciativa de investigar ainda mais profunda a denúncia, visto que poderiam ter outros times envolvidos no esquema.

Com isso, a apuração conseguiu identificar uma organização criminosa, dividida de forma hierárquica em três “núcleos”.

São eles:

O núcleo dos financiadores, que são pessoas que injetam o dinheiro para que as apostas e os jogadores ou profissionais da área permitam essa manipulação dos resultados.

O grupo intermediário, que é do aliciador, pessoas que têm contato com jogadores, treinadores ou até árbitros de futebol.

Os próprios profissionais de futebol, como os jogadores, dirigentes, técnicos e árbitros.

“A nossa investigação marcou e chegou a um ex-presidente de um clube de futebol do Ceará, um árbitro da Federação Paraibana, além de três ex-jogadores futebol, que atuavam no Norte e no Nordeste”, apontou Eduardo Gomes.

Apesar da denúncia ter partido de Goiás, nenhum clube goiano foi identificado, até o momento, como envolvidos no esquema criminoso.

Equipes das séries A e B do Brasileirão também não estão na mira das investigações, até o momento.

