Corpo de Bombeiros é acionado após homem encontrar corpo boiando dentro de reservatório, em Goiás

Câmeras de segurança mostram o momento no qual vítima adentrou nas águas

Davi Galvão - 27 de abril de 2025

Autoridades encontraram o corpo já submerso. (Foto: Reprodução)

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar (PM) foram acionados neste domingo (27), após o dono de uma propriedade rural encontrar um corpo boiando em um reservatório destinado à criação de peixes e irrigação.

Segundo informações repassadas no local, no dia anterior, o proprietário encontrou uma chave e um aparelho celular sobre um sofá próximo ao reservatório, mas, como o espaço é frequentemente utilizado por vizinhos para banho, não desconfiou de imediato.

Na manhã seguinte, ao se aproximar novamente do local, avistou o cadáver submerso e acionou as autoridades.

O Corpo de Bombeiros enviou uma guarnição de salvamento e, após uma verificação de segurança, a equipe identificou a vítima a cerca de três metros de profundidade.

Os bombeiros realizaram a retirada do corpo, posicionando-o em segurança às margens do reservatório.

Imagens do sistema de câmeras instaladas próximo ao reservatório mostraram que a vítima entrou sozinha na água por volta das 17h desta sexta-feira (25) e não retornou mais à superfície, confirmando o afogamento.

A PM assumiu a custódia do corpo e permaneceu no local para garantir a preservação da cena até a chegada do Instituto Médico Legal (IML).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!