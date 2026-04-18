Primeira-dama e adolescente de 17 anos “caem na porrada” em hospital de Santa Rosa de Goiás

Polícia Civil irá apurar o caso para entender dinâmica dos fatos e quem de fato começou a confusão

Davi Galvão Davi Galvão -
Primeira-dama e adolescente se envolveram em confusão no hospital municipal de Santa Rosa de Goiás. (Foto: Reprodução)
Primeira-dama e adolescente se envolveram em confusão no hospital municipal de Santa Rosa de Goiás. (Foto: Reprodução)

Uma confusão dentro do Hospital Municipal de Santa Rosa de Goiás terminou em agressões físicas entre a primeira-dama e secretária de Saúde do município, Maria Augusta Alves de Brito, e uma adolescente de 17 anos, que estava grávida de dois meses.

O caso, registrado pela Polícia Civil (PC) na sexta-feira (17) como injúria e vias de fato, teria sido motivado por uma desentendimento durante o atendimento médico da menor.

O embate teve início quando a adolescente, que buscava socorro devido a um sangramento intenso, procurou a unidade acompanhada do namorado na noite de quinta-feira (16) e solicitou uma transferência para Goiânia.

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O médico plantonista, no entanto, avaliou que a transferência era desnecessária. A menor alegou que a primeira-dama teria iniciado ofensas verbais, o que resultou em uma briga com empurrões, socos e tapas.

A equipe do hospital e a secretária de saúde apresentam uma versão diferente. Segundo eles, a adolescente já havia buscado atendimento na madrugada daquele mesmo dia após uma queda, afirmandao que achava ter perdido o bebê por conta do impacto.

No segundo atendimento, ela estaria sem documentos pessoais e teria reagido com violência à negativa de transferência para a capital, partindo para cima da secretária de Saúde.

A adolescente declarou que, após a briga, foi impedida de sair da porta da unidade e recebeu avisos de que poderia ser agredida por populares caso tentasse ir embora. Ela conseguiu se afastar até uma esquina próxima para tentar contato com a família.

Ameaça e agressão

O clima de tensão também se estendeu à mãe da jovem. Ela afirma ter sido agredida com tapas e chutes pelo sobrinho do prefeito, que teria ido até a porta de sua residência para “tirar satisfação” sobre o ocorrido no centro médico.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem para o carro e grita: “Xinga minha tia lá de novo, vai lá no hospital xingar ela”. O vídeo, contudo, não flagrou agressões físicas neste momento específico.

A Polícia Civil (PC) investiga o caso para apurar a conduta de todos os envolvidos e verificar se houve omissão de socorro. Até o fechamento desta matéria, os citados não emitiram posicionamento oficial.

A reportagem procurou a Prefeitura de Santa Rosa para comentar o episódio, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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