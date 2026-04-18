Namorado da mãe de Virgínia crítica Márcio Corrêa após interdição de galpão da WePink em Anápolis

Nos comentários de outra publicação que retratava a crítica do artista, o perfil do prefeito compartilhou diversos emojis de risada

Davi Galvão - 18 de abril de 2026

Namorado da mãe de Virgínia, Danilo criticou postura de Márcio. (Foto: Redes Sociais)

O artista Danilo Nascimento, namorado da mãe de Virgínia, criticou nas redes sociais a postura do prefeito de Anápolis Márcio Corrêa (PL), que participou de uma operação da Vigilância Sanitária que identificou irregularidades em um galpão da WePink, na cidade.

No comentário do instagram, Danilo sugeriu que Márcio teria tomado tal atitude e surfado em cima da operação com o intuito de ganhar popularidade.

“O todo poderoso prefeito querendo ganhar mídia em cima da marca”, disse.

Nos comentários de outra publicação que retratava a crítica do artista, o perfil de Márcio compartilhou diversos emojis de risada.

Interdição do galpão

O prefeito Márcio Corrêa (PL) acompanhou pessoalmente a inspeção da Vigilância Sanitária que resultou na interdição do um galpão de armazenamento da marca de cosméticos WePink, em Anápolis, na manhã desta sexta-feira (17).

A ação, que integra o programa Linha de Frente, identificou que o estabelecimento operava sem documentos essenciais, como alvará de funcionamento, licença sanitária e certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros.

Além da falta de regularização burocrática, a fiscalização constatou que o ambiente apresentava condições insalubres e riscos estruturais que comprometiam a integridade das mercadorias estocadas.

“O espaço estava funcionando sem a documentação exigida e, além disso, apresentava problemas como paredes com mofo, temperatura inadequada e sinais de armazenamento irregular, condições que podem comprometer a qualidade do produto”, afirmou Márcio.

Em nota, a empresa ligada à influenciadora Virgínia Fonseca afirmou que o centro de distribuição não pertence diretamente à marca, mas sim à TP Distribuições, responsável pela gestão do espaço.

Confira a nota da marca na íntegra

Em respeito aos seus consumidores, franqueados e parceiros, A WEPINK esclarece ponto a ponto os recentes rumores sobre a fiscalização na unidade logística de Anápolis – GO: 1- Responsabilidade: O Centro de Distribuição é operado e pertencente a TP DISTRIBUIÇÕES, não a WEPINK. Vale ressaltar que a TP Distribuições atua de maneira independente e tem responsabilidade integral sobre a gestão do local. OBS: Sim, Thiago Stabile está presente em ambos os quadros societários, assim como em outras empresas por ser um empresário ativo e atuante em diversas frentes de negócios. 2- Natureza da Unidade: O local é um Centro de Distribuição destinado exclusivamente ao armazenamento e envio de mercadorias, excluindo qualquer tipo de fabricação no local. A produção da marca é feita por fábricas terceirizadas com indústrias e licenças próprias. Importante pontuar que este Centro de Distribuição não atende o E-commerce da WEPINK e WPINK. 3- Regularidade Fiscal e Documental: A fiscalização não constatou irregularidades fiscal ou documental. Pelo contrário, confirmou que a operação encontra-se dentro dos prazos legais para adequação e obtenção de licenças acessórias, motivo pelo qual não houve aplicação de multas, autuações ou notificações. 4- Interdição Cautelar: A interdição pela Vigilância Sanitária é estrutural e cautelar, devido a melhorias físicas pendentes que já estão em projeto aprovado e foram entendidas como não concluídas. 5- Próximos Passos: A TP DISTRIBUIÇÕES irá concluir as adequações estruturais em breve e apresentará ao órgão competente. A WEPINK mantém seu compromisso com a conformidade regulatória e ressalta que toda e qualquer responsabilidade será resolvida pela TP DISTRIBUIÇÕES o mais breve possível.

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