Sem aceitar o término, homem ameaçava e também mandava áudios para ex: “nojo do seu prikito”

Antes de ser preso, ele agrediu policiais e continuou fazendo ameaças mesmo após ser detido

Pedro Ribeiro - 18 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/PCGO)

Um homem foi preso após ameaçar a ex-companheira e enviar diversos áudios com xingamentos e intimidações, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

Nas mensagens, ele demonstrava inconformismo com o fim do relacionamento e utilizava termos ofensivos contra a vítima.

Em um dos áudios, chegou a afirmar que sentia “nojo do seu prikito”, além de insultá-la com expressões como “carniça” e “desgraça”.

Em outro momento, também fez ameaças diretas, dizendo: “Eu sou é homem. Fica bem longe de mim”, e ainda completou que não queria “trombar” com a vítima nem com o atual companheiro dela.

Segundo a Polícia Civil (PC), o relacionamento entre os dois durou cerca de dois meses e era marcado por ciúmes excessivos, comportamento controlador e atitudes agressivas.

Após o término, ele passou a perseguir e ameaçar a mulher de forma recorrente, mesmo ciente das medidas protetivas impostas pela Justiça.

A prisão ocorreu na quinta-feira (16), quando equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) foram até a residência do suspeito para cumprir a ordem judicial.

No momento da chegada dos policiais, ele estava deitado e precisou ser acordado pela própria mãe. “Filho, acorda, é a polícia”, disse ela.

Mesmo assim, ao perceber a presença das equipes, ele reagiu com deboche e resistência, chegando a questionar: “Qual foi, seu polícia? O que tá acontecendo aqui?”.

Apesar das ordens, o homem resistiu à prisão, desobedeceu os agentes e passou a agredi-los com socos, sendo necessário o uso de força para contê-lo.

Mesmo após ser detido, ele continuou com as ameaças e ofensas.

Em uma das falas, afirmou: “Vou voltar com mais ódio, sua vagabunda”.

Ele foi autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva, ameaça e resistência à ação policial.

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