Homem é preso poucas horas depois de invadir casa da ex e esfaquear atual namorado dela, em Anápolis

Em defesa, suspeito relatou ter recebido ameaças no dia anterior e que só utilizou a faca em virtude da diferença de tamanho

Davi Galvão Davi Galvão -
Homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (Foto: Reprodução)
Homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (Foto: Reprodução)

O homem de 36 anos que esfaqueou o atual namorado da ex-companheira, em Anápolis, neste sábado (18), foi localizado e preso pela Polícia Militar (PM). A vítima precisou ser hospitalizada e está em estado estável

O ataque ocorreu dentro de uma residência onde a ex-mulher do suspeito estava com amigos,  no Setor Sul. Segundo o relato de testemunhas, o autor não aceitava o fim do relacionamento e invadiu o imóvel, desferindo os golpes de faca contra a vítima.

Após o crime, o agressor fugiu em uma motocicleta  vermelha, mas foi localizado por equipes da inteligência e do policiamento especializado no bairro Jardim Esperança.

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Logo após o esfaqueamento, populares tentaram socorrer a vítima por meios próprios, colocando-a na carroceria de uma caminhonete para levá-la ao hospital. No trajeto, o veículo foi interceptado por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que assumiu o atendimento.

O homem foi inicialmente estabilizado em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, transferido para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Ao ser abordado pelos policiais, o suspeito admitiu a autoria do crime. Em sua defesa, alegou que vinha sofrendo ameaças e que utilizou a arma branca para se defender, justificando o uso da faca pela diferença de porte físico em relação à vítima.

Além da prisão pelo esfaqueamento, os policiais também perceberam que contra ele já havia um mandado de prisão em aberto.

O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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