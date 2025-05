Coronel Adailton dispara críticas contra Caiado e diz que espera que Daniel Vilela faça mais por Anápolis quando for governador

Deputado participou de podcast e reiterou críticas feitas no início da semana, chamando atenção por integrar a base governista

Samuel Leão - 03 de maio de 2025

Coronel Adailton em entrevista a podcast. (Foto: Reprodução)

Mesmo integrando a base do governador Ronaldo Caiado (UB), o deputado estadual Coronel Adailton (SD) voltou a fazer críticas ao Governo de Goiás.

Em entrevista na manhã deste sábado (03), Adailton avaliou que falta prioridade da administração estadual com Anápolis.

“Prioridade, eu acho que falta prioridade do Governo do Estado”, declarou ao podcast Anápolis em Debate.

O parlamentar também afirmou que existe um “jogo de empurra” entre a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e outros órgãos da estrutura estadual.

Esse jogo, segundo ele, trava projetos importantes como o Anel Viário do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), o Aeroporto de Cargas, entre outros.

Adailton ainda alfinetou, sem citar nomes, colegas da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). “Ao contrário deles, eu não cravo datas nem fico esperando conclusão [dessas obras]. Mas continuarei cobrando.”

A crítica chamou atenção por se tratar da segunda manifestação pública de insatisfação do deputado apenas nesta semana.

Na quinta-feira (1º), em entrevista à Rádio Manchester, Adailton afirmou que se a gestão estadual “tivesse fazendo a obra [do Anel Viário do Daia] desde que começou a dar desculpa, ela já estaria pronta”.

Ao comentar a avaliação de um dos integrantes do podcast de que Anápolis estaria sendo tratada com desprestígio por Caiado, o deputado respondeu:

“Eu não posso perder a esperança disso. Acredito que nem a população. Porque nós continuaremos trabalhando nesse sentido. E se o governador sai para campanha e vai para o governo, em breve nós temos o Daniel Vilela assumindo o comando do Governo do Estado e talvez ele venha com essa prioridade. Porque, como eu disse no início, eu acho que é questão de prioridade.”

