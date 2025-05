Jovem tem visto negado após não saber responder pergunta: “eu nunca imaginei”

Nas redes sociais, ela deixou alerta importante para quem sonha viajar para os Estados Unidos da América e não deseja se decepcionar igual

Gabriella Licia - 04 de maio de 2025

Passaporte dos Estados Unidos da América. (Foto: Reprodução)

Após perder a grande chance de passar uma temporada nos Estados Unidos da América (EUA), uma jovem recorreu às redes sociais para contar a experiência negativa que vivenciou na embaixada e deixou alerta para quem deseja tentar a sorte.

Claudia Gabriel explicou que vive no México, mas que estava disposta a viajar para os EUA com o namorado, que já possui o visto. Nas cenas, ela relembra que o parceiro estaria a auxiliando em todo o processo. Inclusive, na data da entrevista, ele estava ao lado.

“Chegou a minha vez de passar, entreguei meus documentos, [o profissional da embaixada] me perguntou há quanto tempo estou aqui, o que eu faço, por que estou indo para os Estados Unidos, e eu respondo”, lembrou.

Segundo Claudia, ela explicou em todos os momentos que o namorado já teria o visto e, por isso, estaria lá. O casal entregou comprovantes de endereço, identificações e todo o restante requerido.

Foi então que a conversa mudou o rumo. O profissional pediu o documento do namorado de Claudia para dar uma olhada. Ela consentiu e emprestou o passaporte do parceiro.

O atendente então questionou se ela ‘sabia os nomes dos pais’ do rapaz. “Nunca imaginei que me perguntariam isso”, disse no vídeo publicado no TikTok, admitindo que ficou paralisada. “Não me lembrava dos nomes deles”, confessou.

De acordo com a mexicana, ela não tinha muito convívio com os pais do namorado, então se esqueceu completamente dos nomes. O erro fez com que ela fosse reprovada na entrevista, perdendo a chance de tirar as tão sonhadas férias.

“[O profissional] tinha tudo e não me fez perguntas, nem pediu nenhum documento. Ele se concentrou mais no visto do meu namorado. Vocês devem estar preparados para todos os tipos de perguntas”, finalizou ela.