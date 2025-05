Cidade em Goiás abre novo concurso público com salários de até R$ 3,3 mil

Paulino Henjengo - 05 de maio de 2025

Candidatos em sala fazendo concurso (Foto: Raphael Alves/TJAM)

A Prefeitura de Rialma, cidade localizada no interior de Goiás, anunciou a abertura de um novo concurso público com oportunidades para profissionais de níveis médio e superior. O edital prevê além das vagas imediatas, a formação de cadastro de reserva.

A remuneração oferecida varia entre R$ 1.578 e R$ 3.343, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. As oportunidades são para os cargos de Agente Comunitário de Saúde (01), Analista Ambiental (02) e Fiscal de Vigilância Sanitária (02).

Para concorrer, os interessados devem possuir escolaridade compatível com o cargo, idade mínima de 18 anos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “AB”.

No caso do cargo de Agente Comunitário de Saúde, também é necessário residir na microárea onde se pretende atuar. Algumas oportunidades exigem ainda registro no respectivo conselho profissional.

As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 28 de maio e 19 de junho, exclusivamente pelo Portal Império, organizador do certame. A taxa de participação varia de R$ 80 a R$ 120, conforme o cargo escolhido.

Candidatos que se enquadrarem nos critérios do edital poderão solicitar isenção da taxa entre os dias 28 e 30 de maio.

A seleção será feita por meio de prova objetiva, prevista para o dia 13 de julho, além de avaliação de títulos conforme o cargo. O exame contará com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e específicos.

O concurso terá validade de dois anos podendo ser prorrogado uma vez, por igual período conforme a necessidade da administração pública municipal.

Para maiores informações sobre o certame consulte o edital aqui.

