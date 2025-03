Atenção, motoristas! Novas regras para CNH final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 entram em vigor

Mudanças afetam prazos de renovação e categorias de habilitação; veja como se preparar

Isabella Valverde - 08 de março de 2025

Imagem de CNH (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Se você possui uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 0, fique atento!

A partir deste ano, novas regras para a renovação e validade da CNH começam a valer, afetando diretamente milhões de motoristas em todo o Brasil.

O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) anunciou que as mudanças têm como objetivo aumentar a segurança no trânsito e garantir que todos os condutores estejam atualizados com as leis e normas vigentes.

Principais mudanças para motoristas com CNH

Os motoristas deverão renovar o documento de acordo com a data de vencimento da CNH.

Caso a habilitação esteja vencida, o condutor deve procurar o Detran de seu estado para regularizar a situação e evitar multas ou suspensão.

Diferente do modelo atual, a renovação agora exigirá que o motorista realize um exame teórico para testar os conhecimentos sobre as regras de trânsito e um teste prático de direção para comprovar que está apto a conduzir o veículo.

Novos prazos de validade por idade

– Motoristas de até *49 anos* → validade de *10 anos*;

– Motoristas entre *50 e 70 anos* → validade de *5 anos*

– Motoristas acima de *70 anos* → validade de *3 anos*.

Criação de novas categorias para veículos automáticos

A categoria B será dividida em duas:

– B1 – Para motoristas que dirigem apenas veículos automáticos;

– B2 – Para motoristas que dirigem tanto veículos automáticos quanto manuais.

Retrovisores com novas especificações

Os veículos precisarão ter retrovisores com maior campo de visão para reduzir os pontos cegos e aumentar a segurança nas manobras.

Os motoristas que não realizarem a renovação dentro do prazo estabelecido poderão ter a CNH suspensa ou até mesmo cancelada, ficando impedidos de dirigir até regularizar a situação.

Como renovar a CNH

1. Acesse o site ou aplicativo do Detran do seu estado para agendar a renovação;

2. Compareça ao posto de atendimento com os documentos exigidos (CNH, CPF e comprovante de residência);

3. Realize o *exame médico, o **teste teórico* e o *teste prático*, caso solicitado;

4. Após a aprovação, a nova CNH será emitida com validade conforme a sua faixa etária.

Fique atento aos prazos!

Não deixe para a última hora para evitar filas e o risco de ter o documento suspenso.

Para mais informações, consulte o site oficial do *Detran* do seu estado.