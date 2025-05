Motorista que matou adolescente atropelado em Anápolis é condenado a 6 anos no semiaberto

Ele também ficou proibido de dirigir e teve a CNH suspensa

Samuel Leão - 06 de maio de 2025

Ascanio foi condenado a seis anos no regime semiaberto. (Foto: Acervo Pessoal)

Foi condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto, com o uso de tornozeleira eletrônica, Ascanio Dias da Cunha, por atropelar e matar o jovem Dielinton Haryell Silva Roque, de 16 anos, em dezembro de 2020, na Avenida Pedro Ludovico, em Anápolis.

Ele também ficou proibido de dirigir e teve a CNH suspensa, além de ser obrigado a se apresentar mensalmente a Justiça.

A decisão ocorreu após a realização do Tribunal do Júri, no Fórum de Anápolis, que começou por volta das 08h30 desta terça-feira (06).

Na noite do atropelamento, Dielinton andava de bicicleta após ter participado do “café da manhã com os coletores”, evento feito para o irmãozinho dele, na época com apenas 1 ano e 8 meses, que é autista e admira os coletores de lixo. Desde então, o evento se tornou anual e passou também a honrar a memória do irmão.

O caso gerou grande comoção e mobilização nas redes sociais por parte da família e amigos da vítima, inclusive entre alunos do Colégio da Polícia Militar do Estado de Goiás (CEPMG) Gabriel Issa, onde o adolescente estudava.

O delegado Manoel Vanderic foi dos que somaram esforços para identificar e localizar Ascanio Dias, que trafegava em alta velocidade ao atropelar Dielinton.