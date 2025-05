6 erros ao usar a máquina de lavar que pelo menos uma vez na vida todos já cometeram

Pequenas atitudes no dia a dia fazem toda a diferença, tanto para manter o bom funcionamento do aparelho quanto para garantir roupas bem lavadas e duráveis

Pedro Ribeiro - 08 de maio de 2025

(Foto: Captura/Youtube/Dr. Soluções em Máquinas de Lavar Roupas)

A máquina de lavar está presente em praticamente todas as casas, facilitando a rotina e economizando tempo.

Mas, apesar de ser um eletrodoméstico tão comum, muitas pessoas ainda cometem erros básicos no uso desse aparelho.

Talvez ela esteja com um cheiro estranho, suas roupas não estão saindo tão limpas ou o sabão parece não estar sendo bem aproveitado.

Isso pode ser reflexo de pequenos hábitos que passam despercebidos.

1. Esquecer de limpar a máquina de lavar

Sim, por mais contraditório que pareça, é comum esquecer que a máquina de lavar também precisa ser… lavada!

Por ser um aparelho voltado à limpeza, muita gente acha que ele se mantém limpo por conta própria. Mas isso está longe da realidade.

Recentemente, especialistas descobriram que colônias de bactérias podem se formar dentro da lavadora.

Isso não só compromete a higiene das roupas, como também pode afetar sua saúde.

2. Usar sabão e amaciante em excesso

Outro erro bastante comum é exagerar na quantidade de sabão e amaciante. Muitas pessoas acreditam que “quanto mais, melhor”. Mas, na prática, isso pode gerar o efeito contrário.

O excesso de produtos pode deixar resíduos nas roupas e na própria máquina de lavar, comprometendo a eficiência da lavagem e exigindo mais ciclos de enxágue.

O ideal é sempre seguir as orientações do manual do fabricante, que indica a dosagem certa para cada lavagem.

3. Ignorar o manual de instruções

Quantas vezes você leu o manual da sua máquina de lavar por completo? Se a resposta for “nunca”, você está longe de estar sozinho.

O manual contém informações valiosas sobre a capacidade de roupa, tipos de lavagem ideais para cada tecido, quantidade correta de produtos e até mesmo dicas de manutenção.

Ignorá-lo pode levar a usos inadequados, mau funcionamento e até danos ao eletrodoméstico.

4. Não verificar se há roupas na máquina antes da limpeza

Se você está prestes a fazer uma limpeza profunda na sua máquina de lavar, atenção: é essencial checar se não ficou nenhuma peça esquecida lá dentro.

Esse é um detalhe que muita gente esquece e que pode atrapalhar totalmente o processo.

5. Esquecer do compartimento de sabão e amaciante

Outro ponto que passa batido: o compartimento onde você coloca sabão e amaciante também acumula sujeira. E isso pode afetar diretamente a qualidade da lavagem.

A recomendação é limpá-lo com frequência, usando água e uma escova simples. Assim, você evita que resíduos se acumulem e prejudiquem o funcionamento da máquina.

6. Usar produtos inadequados para limpar a parte externa

Na hora de limpar a parte de fora da máquina de lavar, menos é mais. Evite produtos abrasivos como álcool, limpa-vidros ou desengordurantes pesados.

O ideal é usar apenas sabão neutro e um pano úmido.

Essa prática simples protege o acabamento do eletrodoméstico e evita o desgaste.

